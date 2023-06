Roland Garros, Ruud ai quarti di finale

(Adnkronos) – Casper Ruud non sbaglia e vola ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il norvegese, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, impiega oltre tre ore per superare il cileno Nicolas Jarry, numero 35 del ranking Atp, battuto con i parziali di 7-6 (7-3), 7-5, 7-5 dopo tre ore e 22 minuti. Ruud, finalista lo scorso anno quando fu superato da Rafa Nadal, affronterà nei quarti il danese Holger Rune, numero 6 del mondo e del seeding, che sconfigge l'argentino Francisco Cerundolo, numero 23 del ranking e del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 (10-7) dopo 4 ore e tre minuti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

