Roma 1 gennaio 2026 è Capodarte: Massimiliano Smeriglio racconta un Capodanno pieno di eventi

Il primo gennaio del 2026 Roma sceglie di raccontarsi attraverso la cultura, con oltre cento appuntamenti diffusi nei municipi e un'idea precisa: trasformare il Capodanno in un gesto collettivo, partecipato, accessibile. Al centro del progetto Capodarte e di una visione che guarda all'intero anno, non solo al 1° gennaio. Ne parliamo con Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, alla vigilia di un nuovo inizio che intreccia spettacolo, patrimonio, periferie e futuro della città.

Assessore Smeriglio, il 1° gennaio 2026 Roma apre l’anno con “Capodarte”. Che segnale vuole dare la città con questa scelta?

Capodarte è il modo con cui Roma decide di iniziare l'anno mettendo la cultura al centro della vita quotidiana. Non un grande evento isolato, ma una festa diffusa, che attraversa i municipi, parla linguaggi diversi e coinvolge pubblici diversi. È un messaggio chiaro: la cultura non è un lusso, è un diritto.

Oltre cento eventi, musei, teatri, biblioteche, spazi civici. Quanto è stato importante il lavoro di rete?

È stato decisivo. La forza di Capodarte sta nella macchina culturale cittadina che funziona: istituzioni, operatori, associazioni, artisti. Roma ha dimostrato di saper lavorare in modo coordinato, con una programmazione che nasce dall’ascolto dei territori e non da una regia calata dall’alto.

Il Corriere parla di “cultura diffusa e democratica”. Cosa significa concretamente per chi vive Roma ogni giorno?

Significa portare qualità anche fuori dai circuiti più centrali, valorizzare le periferie, aprire luoghi spesso percepiti come distanti. Vuol dire musei accessibili, spettacoli gratuiti, biblioteche vive, quartieri che diventano palcoscenico. La cultura deve essere vicina alle persone, non il contrario.

Capodarte è anche un ponte verso il 2026. Che anno sarà per la cultura romana?

Un anno molto intenso. Il 2026 segna un salto di scala: la riapertura del Teatro Valle, il lavoro sull’area dei Fori Imperiali, il rilancio dei musei civici, nuovi progetti espositivi, musica e teatro diffusi. Non singole operazioni, ma un disegno complessivo che guarda al futuro della città.

La riapertura del Teatro Valle è uno dei temi più attesi. Che valore ha oggi?

È un simbolo potente. Il Valle non è solo un teatro, è un pezzo di storia culturale e civile di Roma. Riaprirlo significa restituire alla città un luogo di produzione artistica, di confronto, di sperimentazione, con una gestione pubblica e una vocazione contemporanea.

Un altro passaggio chiave riguarda l’area dei Fori Imperiali. Cosa cambierà?

Cambierà il modo di vivere quel luogo. Non solo area archeologica, ma spazio urbano più leggibile, più accessibile, capace di dialogare con la città contemporanea. È un progetto che tiene insieme tutela, valorizzazione e fruizione.

Nell’intervista al Corsera lei parla spesso di biblioteche. Perché sono così centrali nella vostra visione?

Perché sono presìdi culturali e sociali fondamentali. Negli ultimi mesi abbiamo avviato e completato decine di cantieri, ampliato servizi, restituito spazi ai cittadini. Le biblioteche sono luoghi di prossimità, di studio, di incontro, soprattutto per i più giovani.

Roma resta una città complessa. Dove sente che c’è ancora bisogno di investire di più?

Sulla continuità. La cultura funziona se è stabile, riconoscibile, se costruisce fiducia nel tempo. Servono risorse, certo, ma anche visione e cura quotidiana. È quello che stiamo provando a fare.

Il 1° gennaio è spesso vissuto come una giornata sospesa. Che Roma troveranno i cittadini e i visitatori?

Una città aperta, viva, accogliente. Una Roma che invita a uscire di casa, a incontrarsi, a condividere bellezza. È un modo semplice ma profondo per dire che il nuovo anno può cominciare insieme.

Se dovesse riassumere Capodarte in una parola?

Partecipazione.