Roma, 1° giugno ingresso gratuito a tutti nei Musei Civici

Un’occasione imperdibile per esplorare Roma

Domenica si preannuncia una giornata speciale per chiunque voglia immergersi nel patrimonio culturale di Roma senza spendere un centesimo. La tradizione della prima domenica del mese permette infatti l’accesso gratuito a numerosi musei statali e civici, sia per i romani che per i turisti in visita. Questo evento ricorrente offre una straordinaria opportunità di esplorare alcune delle collezioni più affascinanti al mondo e di scoprire le varie sfaccettature della storia romana, dall’antichità ai giorni nostri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Musei civici: un viaggio nel tempo

I Musei Civici di Roma Capitale spalancano le porte su percorsi culturali che spaziano dalla classicità all’arte moderna. Tra i luoghi simbolo che potrete visitare gratuitamente c’è il Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano, una testimonianza vivente del potere romano antico. Altrettanto suggestivo è il Museo dell’Ara Pacis, dove la pace augustea trova forma tangibile. Chi è affascinato dall’arte moderna non può perdersi la Galleria d’Arte Moderna, mentre coloro che preferiscono la scienza potranno visitare il Museo Civico di Zoologia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Patrimonio statale: archeologia e bellezza naturalistica

Anche il Ministero della Cultura partecipa all’iniziativa aprendo gratuitamente diversi musei e siti archeologici. Gli amanti dell’archeologia non dovrebbero lasciarsi sfuggire il Parco Archeologico del Celio, ideale per una passeggiata tra le rovine immerse nel verde. Altri luoghi imperdibili sono l’Area Sacra di Largo Argentina, con la sua importante storia repubblicana, e la maestosa Area del Circo Massimo.

Pianificare la visita: cosa sapere

Sebbene l’ingresso sia libero, è consigliabile informarsi su eventuali prenotazioni necessarie consultando il sito ufficiale del Ministero della Cultura. Non tutti i siti permettono la prenotazione anticipata; ad esempio, chi desidera visitare il Parco Archeologico del Colosseo dovrà ritirare i biglietti presso la biglietteria dell’Arco di Tito. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La prima domenica del mese si conferma dunque come un appuntamento imperdibile per chi desidera assaporare l’arte e la storia in una delle città più affascinanti al mondo.

© Riproduzione riservata