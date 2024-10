Roma, 14 enne muore dopo una cena: aveva prenotato visite a Colosseo e Fori Imperiali

Una cena fatale per una ragazzina inglese di 14 anni, Skylar, in vacanza a Roma con la famiglia. Dopo aver mangiato una pizza e un dolce in un ristorante della zona Gianicolense, la giovane ha accusato un malore e si è spenta poco dopo per un sospetto shock anafilattico. La famiglia, arrivata nella Capitale per una settimana di vacanza, aveva pianificato visite ai Musei Vaticani, ai Fori Imperiali e al Colosseo. Purtroppo, la serata si è trasformata in tragedia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Skylar ha iniziato a stare male una volta rientrata nel b&b, distante solo pochi minuti dal locale “I love pizza kebab“. I genitori, sotto shock, hanno cercato di aiutarla, mentre lo staff del b&b ha allertato immediatamente il 118. All’arrivo dei soccorsi, la quattordicenne era già priva di sensi e il respiro quasi inesistente. Nonostante i tentativi di rianimarla e il rapido trasferimento al pronto soccorso del San Camillo, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Le ipotesi del malore

Le autorità stanno cercando di chiarire la causa esatta della reazione. Skylar era allergica alle arachidi, e in passato aveva già avuto reazioni, anche se mai così gravi. In base alla testimonianza dei genitori, la ragazzina avrebbe consumato solo pizza e un dolcetto che, sulla carta, non avrebbe dovuto contenere ingredienti allergizzanti. Tuttavia, è possibile che tracce di arachidi si trovassero nel dolce. I primi risultati dell’autopsia confermerebbero il decesso per shock anafilattico.

Gli inquirenti del commissariato di Monteverde hanno ascoltato i titolari del locale, mentre la Asl Roma 3 ha avviato controlli igienico-sanitari e verifiche sulla presenza delle liste di allergeni nel menù. La famiglia è già rientrata in Inghilterra, dove attenderà il rilascio del corpo, una volta conclusi gli accertamenti della Procura.