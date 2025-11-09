Roma, 14enne alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei Carabinieri e provoca un incidente

Pomeriggio di tensione in via Tuscolana, dove un ragazzo di 14 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo un inseguimento in pieno giorno. Il giovane, alla guida di una Fiat Enjoy a noleggio risultata rubata, non si è fermato all’alt imposto dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma, impegnati in controlli sulla circolazione stradale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Auto rubata, inseguimento via Tuscolana: fermato minorenne

Erano circa le 14.00 di ieri quando i Carabinieri, nel corso di un posto di blocco, hanno intimato l’alt a un’auto con targa di un servizio di car sharing. Il conducente, anziché accostare, ha accelerato improvvisamente cercando di dileguarsi nel traffico. La fuga è durata pochi istanti: il veicolo ha terminato la corsa urtando una seconda auto, ferma al semaforo rosso.

Una volta raggiunta l’auto incidentata, i militari hanno scoperto che al volante c’era un ragazzo di soli 14 anni, nato a Roma e di origini straniere. Nonostante la giovane età, il minore risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di microcriminalità.

Dopo l'impatto, il giovane avrebbe opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma è stato subito bloccato e identificato. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire la provenienza del mezzo: l'auto risultava rubata e segnalata come sottratta a un servizio di noleggio a breve termine.

Incidente via Tuscolana, denunciato 14enne al volante

Sul posto, oltre ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, incaricati dei rilievi del sinistro stradale.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente, nonostante la violenza dell'impatto. I rilievi tecnici hanno permesso di documentare i danni ai veicoli coinvolti e di ricostruire la dinamica dei fatti, confermando che il minore aveva perso il controllo dell'auto nel tentativo di fuggire.

Auto rubata sottratta al car sharing

Il 14enne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Roma per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in relazione al furto dell’autovettura.

Al termine delle procedure, è stato affidato al proprio tutore legale, come disposto dalle autorità competenti.

Il veicolo rubato è stato recuperato e sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti, mentre proseguono le verifiche dei Carabinieri per risalire alle circostanze in cui la Fiat Enjoy era stata sottratta al servizio di car sharing.

I minori e la microcriminalità urbana

L’episodio di via Tuscolana, pur senza conseguenze gravi, ha riportato l’attenzione sul coinvolgimento dei minori in attività illecite, fenomeno che negli ultimi mesi sta emergendo con crescente frequenza nella Capitale.

Le forze dell’ordine, attraverso controlli mirati nelle aree più trafficate, continuano a monitorare la situazione per contrastare episodi di furti d’auto, vandalismi e guida senza patente, spesso legati a comportamenti emulativi o a contesti familiari fragili.