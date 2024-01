Roma, 14enne ucciso a colpi di pistola a Montecompatri

(Adnkronos) – Un 14enne romeno è stato ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco a Monetcompatri, vicino Roma. Intorno alle 3, al parcheggio della metro C Pantano, sulla via Casilina, sono intervenuti i carabinieri e il 118. La vittima è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Non si esclude una lite fra due gruppi. Sul posto anche il pm di Velletri. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

