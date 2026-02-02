Roma, 18enne di Artena investito e ucciso in via Filippo Fiorentini: chi era Mirco Garofano

Roma si è svegliata con un’altra vita spezzata sull’asfalto. Mirco Garofano, studente di 18 anni, nato a Colleferro e residente ad Artena (Rm), è morto sabato sera, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini, nel quadrante Est della Capitale. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo la rianimazione, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul posto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’incidente in via Filippo Fiorentini: i rilievi davanti al comando dei vigili

L’impatto è avvenuto in prossimità del civico 7, proprio davanti al comando della polizia locale, in un punto di passaggio delicato, a ridosso dello svincolo che porta verso via Tiburtina. Sul posto è intervenuto il Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Sequestrata la Smart e test al conducente: cosa stanno verificando gli investigatori

L'auto coinvolta, una Smart guidata da un 32enne, è stata sequestrata. Il conducente è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito, inclusi i test tossicologici per alcol e sostanze. È un passaggio tecnico fondamentale, previsto in casi di incidenti con esiti mortali, che serve a fissare un dato oggettivo e a orientare le valutazioni successive della magistratura.

Resta da chiarire la dinamica: secondo le prime ricostruzioni riportate dalle cronache, Mirco attraversava sulle strisce e dopo l’urto sarebbe stato trascinato per alcuni metri. Gli agenti stanno valutando diversi elementi, a partire dalla velocità dell’auto e dall’eventuale rispetto dell’impianto semaforico. Ogni dettaglio conta: segnaletica, visibilità, tempi del semaforo, condizioni dell’illuminazione, eventuali frenate e distanza d’arresto.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona saranno fondamentali per chiarire la dinamica esatta dell’incidente mortale; gli inquirenti stanno valutando anche l’entità dei danni riportati dall’auto condotta dal 32enne, attualmente indagato per omicidio stradale.

Il dolore di Artena: il messaggio della sindaca e dell’amministrazione

La notizia ha raggiunto rapidamente Artena, dove Mirco viveva. Sui canali istituzionali, la sindaca Silvia Carocci e l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia e agli amici del ragazzo, parlando di una perdita che “lascia senza parole” e stringendosi, con un abbraccio ideale, ai genitori e a chi gli voleva bene.

Un influencer romano fa indignare l’opinione pubblica sui social

Alla tragedia si è sommato un episodio che ha ulteriormente ferito e fatto discutere. A distanza di pochi minuti dall’investimento, l’influencer romano Giuseppe Basile, conosciuto online come “Ottavo Re di Roma”, ha condiviso su Instagram un filmato girato sul luogo dell’incidente. Nel video veniva mostrato il corpo senza vita di Mirco, coperto da un telo termico, accompagnato da commenti pronunciati insieme a una persona che era con lui.

La risposta del pubblico è stata immediata e molto dura. Sui social si sono moltiplicate le critiche, con accuse di cinismo, mancanza di rispetto e di sensibilità verso la vittima e i suoi familiari, colpiti da un dolore appena consumato.

Di fronte all'ondata di indignazione, Basile ha deciso di eliminare il contenuto. Il gesto, però, non ha spento le polemiche e ha riportato al centro dell'attenzione una questione sempre più attuale: dove si colloca il confine fra diritto di cronaca, ricerca di visibilità e rispetto umano quando il dolore non è uno spettacolo, ma una ferita ancora aperta.

Strisce pedonali e sicurezza: perché quel punto è sotto osservazione

L’aspetto che colpisce di più, in questa vicenda, è il luogo: attualmente non è ancora chiaro se l’investimento sarebbe avvenuto sulle strisce, ma la tragedia è avvenuta davanti a un presidio della polizia locale. Un dettaglio che alimenta domande e richieste di chiarezza: cosa non ha funzionato? È stata una distrazione? Un eccesso di velocità?

Un attraversamento avvenuto con luce non favorevole? Saranno gli accertamenti, insieme agli esiti dei test e alle eventuali testimonianze, a delineare responsabilità e contesto, senza scorciatoie e senza processi sommari.

Nel frattempo resta un dato nudo: un ragazzo di 18 anni non tornerà a casa. E Roma, ancora una volta, deve fare i conti con la fragilità quotidiana di chi si muove a piedi in strade dove, spesso, pochi secondi cambiano tutto.