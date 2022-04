Nella giornata di ieri, 8 aprile, ha perso la vita un giovane 19enne in sella alla sua moto. Il suo nome era Leonardo Lamma e stava raggiungendo i suoi amici a Ponte Milvio prima dell’incidente.

Secondo le dinamiche ancora da accertare il ragazzo avrebbe perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro la lastra di travertino del Corso Francia. E’ morto sul colpo.

Madre del 19enne “le buche riparate dopo l’incidente, voglio la verità”

Sono ancora sotto shock i genitori del ragazzo che ha perso la vita su Corso Francia a Roma. La madre in un’intervista al Il Messaggero ha sottolineato i suoi dubbi sulla vicenda.

“Non può essere solo colpa di Leonardo. Qualcosa è successo: c’era un avvallamento, una specie di buca e rialzo sul manto stradale, qualcuno forse l’ha stretto, ha fatto una manovra azzardata. Leo era un guidatore preciso, prudente, giudizioso. Qualcosa l’ha messo in crisi“.

La donna sta cercando di ricostruire da sola le dinamiche che hanno portato alla morte del figlio.

“Sto facendo di tutto per capire. Sono tornata stamattina (ieri mattina, ndr) sul luogo dell’incidente e la cosa più inquietante è che ho trovato degli operai che avevano già raschiato e rifatto l’asfalto. Nel punto esatto dove era avvenuto l’incidente mortale di Leonardo“.

Una coincidenza che fa nutrire profondi sospetti alla donna. “Sono rimasta sorpresa, certo. Ho parlato con il capo cantiere dei lavori che mi ha riferito che l’ordine era arrivato già ieri, prima dell’incidente. Lui sembrava non sapere nulla di quello che era successo in quel posto“. Incidente Corso Francia: 19enne Leonardo Lamma perde la vita in sella alla sua moto

Corso Francia: “una strada maledetta” per i molteplici incidenti

Come sottolinea la Madre del ragazzo Corso Francia è “una strada maledetta”. L’incidente di suo figlio non è il solo avvenuto lungo quella via. Infatti, lì vicino una sera erano morte anche due ragazze amiche del figlio, Gaia e Camilla, investite dal Suv guidato dal 21enne Pietro Genovese.

“Abbiamo già incaricato il legale. E vogliamo far visionare tutte le telecamere funzionanti in quel punto. I sospetti ci sono. La strada lì doveva avere dei problemi. Una buca e un rialzo, era sconnessa. Leonardo non può avere fatto tutto da solo. Aveva quella moto da due anni, lui era scrupoloso, pratico, prudente. Vogliamo la verità. Certo, non ci ridarà Leonardo, ma è per una serenità interiore. Io e Stefano ormai siamo due zombie“.

