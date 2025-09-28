Roma 2-0 Verona: Gasperini firma la quarta vittoria in cinque gare

La Roma di Gian Piero Gasperini conferma un inizio di stagione da primato: 2-0 all’Hellas Verona all’Olimpico, risultato che vale il quarto successo su cinque partite. Una prova concreta, ben calibrata fra solidità difensiva e lucidità offensiva nei momenti chiave. E magari il modo per consolidare ambizioni che fino a qualche settimana fa sembravano premature.

Un match aggressivo, ma Roma letale per il Verona

La partita prende la piega giusta per i giallorossi fin dai primi minuti. Nonostante l’Hellas parta con coraggio — spingendo sulle fasce e cercando rapidità negli inserimenti — è la Roma a trovare il varco. All’7′, cross rasoterra di Çelik da destra, Dovbyk stacca di testa e sorprende Unai Nunez: 1-0. Il vantaggio arriva con tempestività e precisione, premiando fiducia e determinazione.

Il Verona non resta a guardare: Orban ci prova, ma si infrange sul volto di Svilar in una circostanza, e poco dopo calcia alto da distanza ravvicinata su porta praticamente sguarnita — l’azione più clamorosa della squadra scaligera. Nel frattempo, la Roma cerca di ripartire con Soulé e Pellegrini, ma il risultato rimane congelato sull’1-0 fino all’intervallo.

La ripresa si apre con un Verona a trazione più offensiva. Giovane sfiora il pareggio con un tiro a fil di palo, Serdar ci aveva provato poco prima. I cambi di Gasperini — dentro Ferguson, modifiche sugli esterni — mantengono la Roma viva ma in difficoltà. L’inerzia sembra pendere dalla parte dell’Hellas: Belghali tenta un tiro alto, Orban e Bernede confezionano occasioni, ma manca la precisione.

Poi, nel quarto d’ora finale, Roma cambia marcia. Pellegrini raccoglie palla, conquista un contrasto in area su Serdar e serve Koné, il cui tocco devia verso Soulé: sinistro chirurgico, interno destro, 2-0. È il colpo del ko. Da lì in avanti la Roma controlla con discreta attenzione: El Shaarawy, Çelik e Cristante ci provano ancora. Nel finale, Orban tocca con la mano in area e una rete che avrebbe riaperto l’incontro viene annullata (94′). Finisce 2-0, con Roma che sale a 12 punti e il Verona che esce con encomi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Analisi tattica e rendimento individuale

Roma: equilibrio e tratti di brillantezza

La squadra di Gasperini alterna momenti di controllo con fasi di sofferenza, ma senza mai perdere coesione. Le modifiche — soprattutto sugli esterni — mostrano una panchina riflessiva. Djavù: le scelte pagano, e la differenza la fanno i cambi quando la partita si fa dura.

Svilar — decisivo, soprattutto in occasione del salvataggio su Orban e su altri tentativi scaligeri.

— decisivo, soprattutto in occasione del salvataggio su Orban e su altri tentativi scaligeri. Çelik — uno degli uomini più ispirati: dall’assist per Dovbyk alla costante spinta offensiva, prestazione di sostanza (voto 7 secondo Sky).

— uno degli uomini più ispirati: dall’assist per Dovbyk alla costante spinta offensiva, prestazione di sostanza (voto 7 secondo Sky). Dovbyk — riscattata la critica tecnica, l’ucraino segna e gioca con senso del sacrificio. È il protagonista del match.

— riscattata la critica tecnica, l’ucraino segna e gioca con senso del sacrificio. È il protagonista del match. Soulé — elemento decisivo nel finale. Il suo sinistro chiude la gara. (Secondo TMW, voto 7)

— elemento decisivo nel finale. Il suo sinistro chiude la gara. (Secondo TMW, voto 7) Dietro, la difesa non è immune da difficoltà: Mancini soffre la fisicità di Orban e Giovane, soprattutto in fase di marcatura.

Verona: generosa, ma poco cinica

La squadra di Zanetti merita applausi per l’intensità, ma paga l’imprecisione e una mancanza di cinismo offensivo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Orban — la spina nel fianco costante: intraprendente, ma sprecone. La traversa su situazione favorevole pesa come un macigno.

— la spina nel fianco costante: intraprendente, ma sprecone. La traversa su situazione favorevole pesa come un macigno. Belghali — motorino sulla fascia, crea problemi a Angelino e Tsimikas.

— motorino sulla fascia, crea problemi a Angelino e Tsimikas. Nelsson — uno dei pochi con meriti in una prestazione altalenante (voto 7 da Sky).

Il Verona fatica soprattutto negli ultimi metri: manca precisione e concretezza, e così quel +1 sul tabellino non arriva mai. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Statistiche e record: Roma che scrive (o riscrive) storia

Alcuni dati meritano attenzione, perché collocano la vittoria odierna in un contesto più ampio:

Roma ha vinto quattro delle prime cinque gare stagionali per la prima volta dal 2021/22, quando c’era Mourinho in panchina.

È la sesta volta nella storia che la Roma ottiene quattro clean sheet nelle prime cinque partite di un torneo di Serie A; l’ultima volta che aveva fatto meglio era nella stagione 2014/15 con Rudi Garcia.

nella storia che la Roma ottiene quattro clean sheet nelle prime cinque partite di un torneo di Serie A; l’ultima volta che aveva fatto meglio era nella stagione 2014/15 con Rudi Garcia. Il gol di Dovbyk arriva al 6′55″ — è il più rapido segnato dalla Roma in Serie A dopo quello realizzato da Gianluca Mancini il 18 maggio scorso (2′14″).

Soulé, al suo secondo gol in questo campionato, raggiunge una media impressionante: ha segnato contro l’Hellas Verona ben 3 volte in Serie A (nessuna squadra contro cui abbia fatto più reti).

Da sottolineare: l’Hellas Verona ha segnato in nessuna delle ultime 17 trasferte contro la Roma in Serie A — serie record per i gialloblù contro ogni altra squadra.

delle ultime 17 trasferte contro la Roma in Serie A — serie record per i gialloblù contro ogni altra squadra. Orban — che oggi esce dal campo a mani vuote — incarna la situazione del Verona: più presenza che concretezza.

Infine, la partita segna la presenza numero 50 di Dovbyk con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni.

Questi dati non sono decorativi: sono il segno che il progetto di Gasperini, malgrado la vicenda recente della panchina giallorossa, sta mettendo radici reali.

Implicazioni per il campionato: spazio alle ambizioni

Con questa vittoria la Roma sale a 12 punti e aggancia temporaneamente il Napoli. Il cammino è lungo, certo, ma la squadra dà segnali di credibilità e ambizione. Non è più solo entusiasmo da inizio stagione: è un percorso costruito giorno per giorno, con difesa solida, capacità di soffrire e attacchi che sanno quando colpire.