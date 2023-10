Roma, 20mila a corteo pro-Palestina: tensione per bandiera Israele strappata da palazzo Fao

(Adnkronos) – In 20mila hanno preso parte oggi a Roma alla manifestazione pro Palestina. Il corteo, scortato dalla polizia, si è snodato per le vie del centro tra Porta San Paolo e piazza San Giovanni al grido di "Palestina libera" e "Israele Criminale". Momenti di tensione si sono verificati quando i manifestanti sono passati davanti alla sede della Fao. Un manifestante si è arrampicato sulla recinzione esterna strappando la bandiera di Israele. Attimi concitati con gli uomini della digos posizionati in strada a protezione della bandiera che è stata poi recuperata dalla Polizia e riconsegnata subito alla Fao. I manifestanti con centinaia di bandiere palestinesi hanno poi continuato a sfilare dietro alla riproduzione della Chiave del ritorno, simbolo del ritorno dei palestinesi nelle loro terre dopo la diaspora. Il corteo era stato ritardato all'avvio dai controlli effettuati su alcuni pullman con i manifestanti provenienti da Campania ed Emilia Romagna, fermati a Roma sud per dei controlli: "Ci sono 7 pullman che devono ancora arrivare – ha detto uno degli organizzatori al megafono – Aspettiamo i nostri compagni". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata