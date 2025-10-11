Roma, 22 arresti in una settimana: colpiti ladri seriali, rapinatori e un evaso

La Polizia di Stato di Roma ha concluso una settimana di attività intensa contro i reati predatori con un bilancio di 22 arresti. Le accuse spaziano da furto e rapina fino a evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Un dato che restituisce l’immagine di un’azione di contrasto capillare, con interventi che hanno interessato tanto le aree centrali quanto le periferie della città.

Le zone colpite vanno dalle aree residenziali ai luoghi di maggiore afflusso di persone, come autobus, centri commerciali e quartieri turistici. Le modalità utilizzate dai malviventi sono state diversificate: dai furti in appartamento con grimaldelli, ai borseggi sui mezzi pubblici, fino ai colpi nei negozi con kit studiati per eludere i sistemi antitaccheggio.

Il tentato furto in casa di un poliziotto

Uno degli episodi più significativi è avvenuto nel quartiere Tuscolano. Tre giovani di origine georgiana sono stati fermati mentre tentavano un furto in appartamento. Il bersaglio scelto, però, era la casa di un agente di polizia dotata di impianto di videosorveglianza collegato al cellulare.

Ricevuto l'allarme, il poliziotto ha guidato i colleghi del Commissariato Romanina fino all'abitazione, dove i tre sospettati erano già in azione. Identificati nelle rispettive posizioni – il palo e gli esecutori materiali – hanno tentato una reazione spingendo gli agenti per guadagnarsi la fuga, ma sono stati subito bloccati. Oltre all'accusa di tentato furto, sono ora indagati per resistenza a pubblico ufficiale.

Colpi nei centri commerciali e nei supermercati

Sempre gli investigatori del Commissariato Romanina hanno intercettato cinque persone sospettate di essere responsabili di una serie di furti nei grandi centri commerciali e nei supermercati della zona. Gli arrestati erano dotati di strumenti per neutralizzare i sistemi antitaccheggio, un kit appositamente predisposto per colpire in sequenza diversi esercizi.

Borseggi sui mezzi pubblici e nelle aree turistiche

Nella mappa degli interventi compaiono anche autobus e zone di forte richiamo turistico. Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio hanno arrestato un uomo colto sul fatto mentre cercava di sottrarre un telefono cellulare a un turista. Episodi simili hanno confermato l’attenzione degli operatori verso linee di trasporto particolarmente frequentate, considerate terreno fertile per borseggiatori esperti.

Le segnalazioni dei cittadini come supporto alle indagini

Importanti, in diversi casi, si sono rivelate le segnalazioni dei cittadini. A via Federico Borromeo, alcune persone hanno assistito all’aggressione di una ragazza da parte di un giovane tunisino che aveva tentato di rapinarla. La chiamata tempestiva al 112 ha consentito alle Volanti di intervenire rapidamente, bloccando l’uomo e arrestandolo.

Episodi simili si sono registrati anche nei quartieri di Ponte Milvio, Aurelio, Monte Mario e Primavalle, dove le pattuglie delle Volanti hanno operato in sinergia con i Commissariati di zona.

L’evaso con braccialetto elettronico

A Primavalle, un altro intervento ha riguardato un uomo che, al termine di una corsa in taxi, si era rifiutato di pagare la somma dovuta, dandosi alla fuga. Fermato dopo pochi istanti, è emerso che indossava un braccialetto elettronico per una misura cautelare precedente. La sua condotta è stata quindi qualificata come evasione.

La strategia della Questura: sicurezza diffusa e partecipata

La Questura di Roma ha sottolineato come questi interventi rientrino in una strategia di controllo quotidiano del territorio, che punta a un monitoraggio costante delle aree più esposte ai reati predatori. Centrale, in questa cornice, è anche la collaborazione dei cittadini, considerati “sentinelle attive” che con le loro segnalazioni permettono interventi rapidi e mirati.

L’attività proseguirà nelle prossime settimane con un piano di pattugliamento che interesserà tanto i quartieri residenziali quanto i luoghi di maggiore afflusso di persone, con l’obiettivo di ridurre i margini di azione dei malviventi e incrementare la percezione di sicurezza diffusa.