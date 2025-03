Roma, 23 marzo ultima Domenica Ecologica del 2024-2025

Il 23 marzo si terrà l’ultima domenica ecologica della stagione 2024-2025 a Roma, un evento che si ripete ogni anno per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della qualità dell’aria. Come da ordinanza del Sindaco n. 44, in questa giornata i veicoli inquinanti non potranno circolare nella ZTL Fascia Verde, in un’ulteriore azione mirata a contrastare l’inquinamento e promuovere comportamenti più sostenibili.

Le limitazioni alla circolazione saranno in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, con l’obiettivo di ridurre la presenza di smog nelle zone più trafficate della città. Tuttavia, non tutti i veicoli saranno soggetti a restrizioni: sono previste diverse esenzioni per categorie specifiche. In particolare, potranno circolare senza limitazioni i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano con omologazione Euro 3 e superiori, nonché le auto benzina Euro 6. Inoltre, anche i motorini 4 tempi Euro 2 in poi e le moto 4 tempi Euro 3 e successive sono esentati. L’ordinanza prevede anche deroghe per i veicoli di sharing e per quelli al servizio delle persone con disabilità.

La domenica ecologica rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’inquinamento atmosferico e sui suoi effetti negativi sulla salute pubblica e sull’ambiente. In particolare, la ZTL Fascia Verde, una delle aree più sensibili della capitale, è stata individuata come punto cruciale per il miglioramento della qualità dell’aria. Le amministrazioni locali, infatti, continuano a puntare su queste iniziative per sensibilizzare i cittadini riguardo l’importanza di ridurre l’utilizzo di veicoli inquinanti e favorire soluzioni alternative, come mezzi di trasporto ecologici o la mobilità condivisa.

Questa domenica ecologica, che conclude il calendario delle limitazioni 2024-2025, si inserisce in un più ampio progetto volto a promuovere uno sviluppo urbano più sostenibile. L’iniziativa rientra anche in un contesto europeo più ampio, che vede sempre più città impegnate a ridurre le emissioni inquinanti per migliorare la qualità della vita dei propri abitanti.

L’invito, quindi, è a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo a rendere Roma una città più verde e meno inquinata. L’adozione di comportamenti responsabili, come l’utilizzo di veicoli meno inquinanti o l’adozione della mobilità pubblica, sono piccoli ma significativi passi verso un futuro più sano per tutti.

