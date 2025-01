Roma, 26 gennaio domenica ecologica all’insegna dei Cammini giubilari

Cammini giubilari protagonisti della domenica ecologica del 26 gennaio, con l’evento I cammini verso Roma che vedrà la partecipazione di centinaia di camminatori lungo i tre principali itinerari giubilari.

Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella ‘Fascia Verde’ con le modalità che sono indicate nell’ordinanza numero 14 del 23.01.2025. Lo stop al traffico è previsto dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Il termine del divieto è anticipato di un’ora e mezza per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio Olimpico dove è in programma la partita Lazio-Fiorentina.

Sono esentati dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici, autoveicoli a benzina Euro 6, a GPL o metano Euro 3 e successivi, ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 e successivi. Nel testo integrale dell’ordinanza tutte le deroghe previste.

Le prossime domeniche ecologiche sono programmate per il 16 febbraio e 23 marzo.

Centinaia di camminatori lungo i tre itinerari giubilari

In occasione della prima domenica ecologica dell’anno, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti organizza l’evento I cammini verso Roma che vedrà la partecipazione di centinaia di camminatori lungo i tre principali itinerari giubilari.

Sono, infatti, previsti tre distinti appuntamenti per percorrere le ultime tappe della Francigena del Nord, con partenza dalla stazione Monte Mario alle ore 9, della Francigena del Sud con partenza da via di Torricola alle ore 9,30 e del Cammino di San Francesco con partenza da Piazza Sempione alle ore 9.

Tutti i camminatori confluiranno alle ore 15 presso l’Auditorium di via della Conciliazione per poi varcare insieme la porta santa a piazza San Pietro alle ore 16.

“A poche settimane dall’inaugurazione dell’anno giubilare riprendiamo, in occasione della domenica ecologica, il tema del camminare come occasione di riscoperta collettiva della città e di sensibilizzazione ambientale, per promuovere e valorizzare gli storici itinerari dei Cammini giubilari nelle loro tappe più prossime alla basilica di San Pietro.

Sui tre percorsi fondamentali che conducono i pellegrini che, a piedi, raggiungono Roma, abbiamo effettuato importanti interventi di riqualificazione incrementando la segnaletica, i pannelli informativi, gli arredi urbani e i punti di sosta, risistemando gli sterrati come, ad esempio nel tratto della Francigena nord lungo il parco di Monte Mario con i suoi suggestivi affacci panoramici.

La prossima domenica ecologica sarà una straordinaria occasione di conoscenza dei percorsi giubilari, una rete di itinerari che continueremo a migliorare per rendere Roma una città sempre più attrattiva e accogliente per forme di turismo sostenibili cogliendo la straordinaria opportunità del Giubileo”, dichiara l’Assessora Alfonsi.