Roma, 260 Asili Nido aperti a luglio grazie ai nuovi condizionatori d’aria

La rivoluzione fresca degli Asili romani

Questa estate a Roma, la morsa del caldo non metterà i bimbi a disagio. Circa 260 strutture tra nidi comunali e privati convenzionati rimarranno aperte anche nel mese di luglio, grazie all’installazione di condizionatori nelle aule.

Il progetto, nato dall’intuizione del Comune di Roma, ha l’obiettivo di consentire la continuità del servizio anche nel mese più caldo dell’anno e si tratta di una novità che risponde alle criticità dello scorso anno, quando alcune scuole erano state costrette a chiudere per il caldo.

Da un’indagine alla svolta

Quest’anno, il Comune ha deciso di fare le cose in anticipo, grazie ad un questionario per sondare le adesioni al servizio di luglio. Genitori di bambini già iscritti sono stati invitati a manifestare la loro intenzione di utilizzare il servizio anche in estate e ad accettare la possibilità di farlo in una struttura differente. Una mossa saggia, visto che la domanda di iscrizioni risale e l’organizzazione si rende necessaria.

Sulla base delle risposte ricevute, sono stati individuati circa 100 nidi comunali e 160 privati convenzionati che rimarranno aperti. Ogni territorio si organizza autonomamente, scegliendo quali strutture tenere operative, in base alle richieste delle famiglie e alle singole organizzazioni dei municipi.

Il peso dell’aria condizionata

L’anno scorso, l’elevato calore estivo aveva significato un disagio per bambini e operatori. Quest’anno, questo problema sarà affrontato grazie al piano del Comune che prevedeva l’installazione di impianti di condizionamento negli asili. Un investimento di 1,5 milioni di euro, stanziato per dotare 100 asili nido della Capitale di aria condizionata.

Questa mossa, molto attesa, potrebbe cambiare radicalmente l’estate romana della scuola, garantendo una migliore qualità del servizio nei mesi più caldi.

Gli interventi nei vari territori

Nel municipio IV, apriranno sei nidi a gestione diretta sui 15 esistenti, oltre ad 11 privati convenzionati. Nel municipio V, invece, si punta a potenziare gli impianti di raffreddamento già esistenti in alcune strutture. Nel municipio III, si prevede l’apertura di 8 nidi a gestione diretta e di tutti gli 11 privati convenzionati.

Queste misure rappresentano dei passi importanti verso l’accessibilità e la continuità del servizio di asilo nido, anche durante il periodo estivo. Un ringraziamento che va soprattutto a chi, nonostante la calura estiva, garantirà il servizio: gli operatori degli asili.

