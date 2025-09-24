Roma, 27 e 28 settembre Open Day per la Carta d’Identità Elettronica: Municipi ed ex Pit aperti

Settembre si chiude con una chance in più per i cittadini di Roma. Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre, gli sportelli anagrafici della capitale apriranno le porte per un nuovo open day dedicato al rilascio della carta d’identità elettronica.

Roma, Open Day per la Carta d’Identità Elettronica

Un’iniziativa promossa da Roma Capitale, che offre ai residenti l’occasione di rinnovare il documento senza dover aspettare i tempi ordinari. L’accesso sarà possibile presso vari municipi e alcuni punti informativi turistici (ex PIT).

Dove andare: ecco gli sportelli aperti

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28, i romani potranno recarsi presso gli sportelli anagrafici di Municipi VIII, XIII, XV, degli ex (Pit, ndr) Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52(attivi anche domenica 28).

Sono diversi i luoghi disponibili per partecipare a questa iniziativa. Sabato 27 settembre i cittadini potranno recarsi presso:

Municipio VIII: sede di via Benedetto Croce, 50, con orario programmato dalle 8:30 alle 15:30;

Municipio XIII: sede di via Aurelia, 470, con orario programmato dalle 8:30 alle 13:30;

Municipio XV: sede di Prima Porta, Piazza Saxa Rubra 19, resterà aperta sabato dalle 8:30 alle 16;

Ex Pit: piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52, con orario programmato dalle 8.30 alle 16.30.

Domenica 28 settembre restano operativi gli ex PIT con orario ridotto dalle 8:30 alle 12:30.

Prenotazioni e documentazione necessaria