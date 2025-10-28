Roma, 29 ottobre sciopero serale di 4 ore dei bus Atac deposito Magliana: tutte le linee coinvolte

Il prossimo mercoledì 29 ottobre, la capitale italiana potrebbe affrontare una serata di caos nei trasporti a causa di uno sciopero indetto dai sindacati Orsa Tpl e Usb. Questo stop dei mezzi pubblici è previsto dalle 20 alle 24 e coinvolgerà esclusivamente le linee autobus che fanno capo alla rimessa Magliana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bus rimessa Magliana a rischio dalle 20 alle 24

Secondo quanto riportato da una nota di Roma Servizi per la Mobilità, si prevedono disagi per i cittadini che si spostano in città durante quelle ore cruciali. Ulteriori dettagli possono essere consultati sui siti ufficiali.

Sciopero proclamato da Orsa e Usb: i motivi dell’agitazione

L'agitazione è stata proclamata come risposta a una serie di problematiche non ancora risolte tra i lavoratori dei trasporti e le istituzioni municipali. I sindacati lamentano condizioni di lavoro non ottimali e una scarsa attenzione alla manutenzione dei veicoli, fattori che influiscono negativamente sia sulla sicurezza dei lavoratori sia sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.

Sciopero Atac bus deposito Magliana: linee interessate

Lo sciopero riguarda le linee di bus della rete Atac erogati dal deposito Magliana Superficie: le linee bus 8, 089, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 96, 98, 115, 128, 228, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 791, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 981, 983, M04, M30, M50. Saranno effettuate le corse previste oltre le ore 0.01 delle ore 128, 881, 904, 916, 983. Regolare il servizio dei bus notturni.

Corse garantite

Il servizio sulle linee coinvolte dallo sciopero sarà garantito sino alle ore 20:00 e dalle ore 0:01 del giorno 30 ottobre 2025.

Ennesimo sciopero dei mezzi pubblici: reazioni dei romani

I romani si trovano spesso ad affrontare le conseguenze degli scioperi nel settore dei trasporti, un tema ricorrente nella capitale. Alcuni cittadini hanno manifestato il loro dissenso verso l’ennesimo sciopero serale che colpisce soprattutto chi lavora con orari non tradizionali o chi ha esigenze particolari durante la sera. Tuttavia, c’è anche chi appoggia la causa dei lavoratori ritenendo giuste le loro rivendicazioni.

Come muoversi durante lo sciopero

Con i mezzi pubblici ridotti, molti potrebbero dover trovare soluzioni alternative per spostarsi in città. Auto private e scooter sembrano essere le opzioni preferite dagli abitanti di Roma quando i trasporti pubblici sono compromessi. Tuttavia, l’utilizzo massiccio di veicoli privati potrebbe ulteriormente congestionare il traffico già intenso della capitale.