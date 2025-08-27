 
    Pubblicato il

    Aperture straordinarie

    Roma, 30 e 31 agosto Open Day per la Carta d’Identità Elettronica: dettagli e modalità

    di Fabio Vergovich
    Durante questo fine settimana, i residenti potranno dirigersi agli sportelli anagrafici del Municipio XIII oppure optare per i gazebo degli ex Punti Informativi Turistici (PIT)
    Carta d'Identità Elettronica
    Carta d'Identità Elettronica

    Un’occasione imperdibile nel cuore di Roma

    È l’ultimo weekend di agosto e per i romani si presenta un’altra chance per ottenere la carta d’identità elettronica. L’iniziativa promossa da Roma Capitale continua a offrire servizi dedicati anche nei giorni di sabato 30 e domenica 31. Queste giornate si traducono in un’opportunità concreta per molti cittadini che ancora non sono riusciti a ottenere il documento.

    Dove recarsi

    Durante questo fine settimana, i residenti potranno dirigersi agli sportelli anagrafici del Municipio XIII oppure optare per i gazebo degli ex Punti Informativi Turistici (PIT). Le postazioni sono dislocate strategicamente tra piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52. È importante sottolineare che queste location saranno operative anche la domenica.

    Orari di apertura

    Nello specifico, sabato 30 agosto gli sportelli del Municipio XIII in via Aurelia 470 accoglieranno il pubblico dalle 8:30 alle 13:30. Gli ex PIT invece offriranno i loro servizi dalle 8:30 fino alle 16:30. La domenica successiva, solo gli ex PIT rimarranno aperti ma con orario ridotto dalle 8:30 alle 12:30.

    Prenotazione obbligatoria

    Come già avviene solitamente per questi eventi straordinari, la prenotazione anticipata è essenziale. Questa settimana sarà possibile effettuarla a partire dalle ore 9 di venerdì 29 agosto attraverso il portale Agenda Cie gestito dal Ministero dell’Interno. I posti sono limitati e l’opportunità rimane aperta fino ad esaurimento delle disponibilità. Il giorno dell’appuntamento sarà necessario portare con sé la conferma della prenotazione ottenuta online, una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento d’identità se disponibile.

    © Riproduzione riservata
     
