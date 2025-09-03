Roma, 4 settembre sciopero in Atac: trasporti pubblici fermi per quattro ore

Domani, giovedì 4 settembre, Roma si prepara a vivere una giornata di disagi per il trasporto pubblico a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Sul. La protesta si terrà dalle 8.30 alle 12.30 e coinvolgerà interamente la rete Atac. In sostanza, chi si muove abitualmente con metro e bus sarà costretto a trovare soluzioni alternative per spostarsi durante queste ore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sciopero lavoratori Atac dalle 8:30 alle 12:30

Nonostante lo sciopero coinvolga la gran parte del trasporto urbano gestito da Atac, ci sono delle eccezioni. Infatti, i lavoratori del trasporto periferico e quelli operanti in regime di subaffidamento non parteciperanno all'agitazione. Pertanto, i servizi di Cotral, inclusi i bus regionali e le ferrovie Roma Nord e Metromare, funzioneranno regolarmente, garantendo almeno parte della mobilità cittadina.

Ragioni della protesta

I motivi che hanno portato il sindacato SUL (Sindacato Unitario Lavoratori) a proclamare lo sciopero sono diversi e toccano vari aspetti critici del lavoro quotidiano dei dipendenti Atac. Tra le cause principali vi sono i cambi turno individuali degli operatori di stazione e le condizioni insoddisfacenti dei pasti per il personale front-line.

Altre problematiche riguardano l'accesso difficoltoso ai permessi previsti dalla legge 104, il sistema di premialità nei vari settori aziendali e la sicurezza pedonale presso l'uscita della rimessa Portonaccio.

Sicurezza e condizioni di lavoro

I lavoratori rivendicano inoltre migliori condizioni dei servizi igienici nei capolinea e segnalano criticità nel settore delle biglietterie. Uno dei nodi centrali riguarda l’applicazione della sentenza della Corte di Cassazione relativa alla IV area aziendale, sia sotto l’aspetto normativo che economico.

Sciopero delle Ferrovie