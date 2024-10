Roma, 5 Ottobre: The Art of Wine, un incontro tra arte, vino e territorio

Le Terrazze al Colosseo diventeranno il palcoscenico di un evento indimenticabile, in cui vino, arte e storia si fonderanno in un’esperienza unica

L’Italia, da sempre patria dell’arte e della cultura, è anche una terra che respira e vive di tradizioni enogastronomiche millenarie. Proprio questo intreccio tra estetica, storia e sapori viene celebrato con The Art of Wine, un progetto innovativo che fonde la bellezza della nostra terra con i profumi e sapori dei suoi vini più pregiati. Ideato da Area Contemporanea, questo progetto rappresenta una proposta unica e trasversale che mira a promuovere le eccellenze locali attraverso eventi site-specific, capaci di esaltare non solo il vino, ma l’intero patrimonio culturale che lo circonda.

Esperienze sensoriali complete

L’essenza di The Art of Wine risiede in una formula poliedrica che unisce enogastronomia, cultura, ecologia, tecnologia e arte performativa. Non si tratta semplicemente di degustazioni, ma di esperienze sensoriali complete, in cui ogni elemento viene scelto e valorizzato per creare un dialogo tra la storia antica e la contemporaneità. Il vino, con la sua storia millenaria, rappresenta il fil rouge che lega convivialità e celebrazione, momenti di festa e condivisione, e in questa cornice si inserisce perfettamente il progetto, che vuole non solo celebrare le tradizioni, ma proiettarsi verso un futuro sostenibile e creativo.

Il progetto ha già riscosso notevole successo in altre regioni italiane, ma la vera novità è il suo debutto nel Lazio, in uno dei luoghi più iconici al mondo: il Colosseo. Il 5 ottobre, Le Terrazze al Colosseo diventeranno il palcoscenico di un evento indimenticabile, in cui vino, arte e storia si fonderanno in un’esperienza unica. Il ristorante, con la sua vista mozzafiato sull’Anfiteatro Flavio, offrirà un’atmosfera suggestiva per celebrare il primo appuntamento di The Art of Wine nella regione.

Un museo a cielo aperto

L’evento si aprirà con un’interessante introduzione storica a cura di Francesca Orsino, che svelerà come l’Impero Romano abbia plasmato Roma, trasformandola in un vero e proprio museo a cielo aperto. Grazie a questa eredità, la capitale italiana è oggi conosciuta in tutto il mondo come la Città Eterna, custode di inestimabili bellezze artistiche e architettoniche.

Ma non sarà solo la storia a prendersi la scena: i vini pregiati, selezionati tra le migliori produzioni del Lazio, saranno i protagonisti della degustazione, accompagnati da una ricca selezione di prodotti gastronomici tipici della regione. L’esperienza sarà completata da un elegante spettacolo di danza a cura delle talentuose danzatrici Martina Fabiano, Valentina Esposito, Elisa Verrengia e Melanie Vitaglione dell’Accademia Iacopini di Roma. Le loro coreografie, studiate per interagire con lo spazio e i partecipanti, rappresenteranno il perfetto connubio tra arte performativa e l’atmosfera raffinata dell’evento.

Ecco le figure chiave che hanno reso possibile questo incontro di eccellenze: Federica Sisani, responsabile della comunicazione; Francesca Orsino, curatrice di viaggi ed eventi per Agent 4U Roma; Cristina Pitrelli, fondatrice di Area Contemporanea e mente creativa dietro il progetto; e Arianna Zamperini, che ha svolto un ruolo cruciale nella parte tecnica e organizzativa.

The Art of Wine non è soltanto un evento, ma un vero e proprio manifesto di come tradizione e innovazione possano coesistere armoniosamente, con uno sguardo sempre rivolto al futuro ma senza dimenticare le radici profonde che ci legano al territorio. La magia del vino, le performance artistiche e la storia millenaria di Roma si intrecciano in una serata che promette di lasciare il segno nel cuore di ogni partecipante.

Con The Art of Wine, il vino diventa non solo il simbolo di una tradizione enogastronomica, ma anche uno strumento attraverso cui raccontare e vivere il territorio, in un viaggio che attraversa la cultura, la bellezza e il gusto.