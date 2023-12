Roma, 56enne travolto e ucciso sulle strisce: caccia al pirata in fuga

(Adnkronos) – Un 56enne è stato travolto e ucciso da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cassia 1821, a Roma. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 7. Il furgone non si è fermato a prestare soccorso e ha continuato la sua corsa in direzione Viterbo. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione La Storta e del Nucleo Radiomobile della compagnia Cassia per rintracciare l'uomo alla guida. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

