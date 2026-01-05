Roma, 57enne ladro di pneumatici sorpreso in via Casal del Marmo con 4 ruote appena sottratte da una Smart

Un giro notturno finito male, e in pochi minuti. Poco dopo le 3:30, in via Casal del Marmo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno notato un’autovettura ripartire a fari spenti da un’area parcheggio vicino a un comprensorio condominiale. Un dettaglio che, in piena notte, ha acceso l’attenzione dei militari: la pattuglia ha deciso di fermare il veicolo e procedere con un controllo, trasformando un sospetto in un arresto per furto aggravato.

Roma, rubava ruote d’auto: il controllo dei Carabinieri e la scoperta dei pneumatici

Dopo l'alt, i Carabinieri hanno identificato il conducente: un 57enne romano, già noto, e sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati. L'ispezione dell'auto ha chiarito subito il motivo di quella ripartenza "al buio": nel veicolo c'erano quattro pneumatici che, dagli accertamenti immediati, sono risultati appena rubati. Il riscontro è arrivato in modo rapido anche perché, nelle vicinanze, era parcheggiata una Smart da cui erano state sottratte proprio le ruote.

Roma, furto di pneumatici su Smart: la ricostruzione e il ritorno della refurtiva

La dinamica è quella tipica dei furti mirati alle parti dell'auto, un fenomeno che colpisce soprattutto nelle ore notturne e in aree di sosta poco sorvegliate. In questo caso l'intervento tempestivo ha fatto la differenza: la refurtiva è stata recuperata sul posto e restituita alla proprietaria della Smart, evitando non solo il danno economico ma anche i disagi pratici che seguono episodi del genere, dalla necessità di carro attrezzi alle pratiche assicurative.

A Roma in aumento i furti di pneumatici dalle Smart

I furti di pneumatici e pezzi di ricambio, specialmente da auto Smart, sono un fenomeno diffuso, soprattutto a Roma, dove i ladri agiscono rapidamente (a volte in pochi minuti) per smontare ruote, fanali, catalizzatori e volanti, rivendendoli sul mercato nero per i loro preziosi metalli (platino, palladio, rodio) o come ricambi usati, lasciando le auto su mattoni o blocchetti.

Le Smart sono particolarmente prese di mira per la facilità di smontaggio e il valore dei pezzi, con furti che si verificano in diversi quartieri, lasciando i proprietari con danni ingenti.

Roma, arresto per furto aggravato: perché pesa il contesto e cosa accade ora

Per il 57enne è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. A incidere, oltre al possesso della refurtiva, è anche il quadro complessivo emerso durante l'identificazione: l'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine e aveva un obbligo di presentazione, elemento che rafforza il profilo di attenzione su condotte reiterate. Ora saranno gli atti e le verifiche successive a definire ogni passaggio, dalla contestazione formale alla disponibilità dell'autorità giudiziaria.

Roma, allarme ruote d’auto: paura e attenzione nei parcheggi notturni

Episodi come quello di via Casal del Marmo raccontano un aspetto concreto della sicurezza urbana: i furti su auto avvengono spesso in pochi minuti, con tecniche rapide e mirate, e lasciano le vittime con un senso di vulnerabilità che va oltre il danno materiale. Per residenti e automobilisti il segnale è chiaro: scegliere aree illuminate, non lasciare l’auto per ore in zone isolate, segnalare movimenti sospetti e, quando possibile, preferire parcheggi custoditi.

In questa vicenda, la presenza sul territorio e il controllo dinamico del Nucleo Radiomobile hanno impedito che il furto passasse inosservato, riportando la situazione sotto controllo prima che potesse degenerare in ulteriori colpi.