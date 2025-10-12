Roma, 60 nuovi autovelox presto installati sulle strade capitoline

A Roma si sta potenziando il sistema di controllo della velocità con l’installazione di ben 60 nuovi autovelox. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Roma oltre 1,3 milioni di multe nei primi otto mesi del 2025

Questa operazione fa parte di un piano più ampio che mira a migliorare la sicurezza stradale nella Capitale, dopo che nei primi otto mesi dell’anno sono state registrate oltre 1,3 milioni di contravvenzioni.

Le aree più colpite dalle infrazioni sono state Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, zone centrali spesso teatro di comportamenti imprudenti da parte degli automobilisti.

Roma: i dati sugli illeciti stradali

I numeri parlano chiaro: quasi tre milioni di controlli eseguiti dalla polizia locale, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Le infrazioni rilevate superano le 700 mila unità, con una crescita del 15% rispetto al 2024. A queste si aggiungono le violazioni registrate tramite sistemi elettronici come varchi Ztl e semafori intelligenti, per un totale di oltre 1 milione e 300 mila multe.

Ridurre gli incidenti stradali e proteggere i pedoni

Tra i fattori chiave che hanno contribuito a questa intensificazione dei controlli vi è l'entrata in vigore delle nuove norme del Codice della strada. Queste prevedono sanzioni più severe per comportamenti ad alto rischio come la guida sotto l'effetto dell'alcol. Le misure sono state accettate positivamente dall'amministrazione capitolina che punta a ridurre ulteriormente gli incidenti stradali e proteggere i pedoni.

Miglioramento del manto stradale della città

Un altro elemento che ha giocato un ruolo cruciale nel miglioramento dei dati è stato il restyling delle strade romane. Grazie agli interventi di manutenzione straordinaria su asfalto e sanpietrini, le condizioni medie del manto stradale della città sono notevolmente migliorate. Ciò ha favorito non solo una circolazione più sicura ma anche una riduzione dei danni ai veicoli e degli incidenti causati da buche o avvallamenti.

Reazioni e aspettative future

Le iniziative intraprese hanno suscitato diverse reazioni tra i cittadini e gli esperti del settore. C’è chi apprezza l’impegno dell’amministrazione nel garantire una maggiore sicurezza urbana, mentre altri temono che l’introduzione massiccia di autovelox possa trasformarsi in una misura prevalentemente a scopo di lucro piuttosto che preventiva. Resta da vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi e se i dati relativi agli incidenti subiranno un ulteriore calo.