Roma, 7 dicembre seconda domenica ecologica: stop al traffico nella Fascia Verde

Roma si prepara alla seconda domenica ecologica della stagione 2025/2026, fissata per il 7 dicembre. Una giornata dedicata alla qualità dell'aria e alla sensibilizzazione ambientale che prevede il blocco del traffico privato nella Fascia Verde, con un sistema di deroghe mirate e un calendario di eventi organizzati dall'assessorato capitolino all'Ambiente.

L’appuntamento si inserisce nel programma delle cinque eco-domeniche decise dalla Giunta comunale per accompagnare cittadini e visitatori verso una mobilità più sostenibile.

Le regole del blocco nella Fascia Verde e tutte le deroghe previste

Il cuore della misura è la limitazione del traffico privato, applicata in due fasce orarie distinte: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. L’orario pomeridiano è stato calibrato per consentire l’afflusso allo stadio Olimpico, dove alle 18 è in programma la partita Lazio-Bologna.

Nonostante il divieto, il Campidoglio ha inserito una serie di deroghe pensate per rendere la giornata meno impattante per chi usa mezzi a basso impatto o per motivi di necessità.

Sono autorizzati a circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6, i motocicli a 4 tempi da Euro 2 in avanti e le moto a 4 tempi Euro 3 e successive. Via libera anche ai mezzi in sharing e ai veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità.

Eventi, sensibilizzazione e iniziative pensate per la città

Le domeniche ecologiche non nascono solo come misura restrittiva. A completare la giornata, infatti, il Comune organizzerà appuntamenti dedicati alla tutela dell’ambiente e alla promozione di comportamenti responsabili.

Le attività saranno curate dall'assessorato capitolino all'Ambiente e coinvolgeranno diversi quartieri della città con laboratori, incontri informativi, visite guidate e momenti pensati per famiglie, scuole e associazioni. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare lo stop alle auto in un'occasione collettiva di partecipazione e conoscenza, capace di rafforzare il legame dei cittadini con il tema della sostenibilità urbana.

Un calendario articolato: tutte le domeniche ecologiche del 2025-2026

Quella del 7 dicembre è la seconda di cinque domeniche ecologiche previste per la stagione. La prima si è svolta il 9 novembre, mentre le prossime sono fissate per il 18 gennaio, il 22 febbraio e il 29 marzo 2026. La scelta delle date tiene conto sia dell’andamento del traffico cittadino sia delle esigenze di programmazione della città, con la volontà di distribuire in modo equilibrato le giornate dedicate alla riduzione delle emissioni.

Il Campidoglio punta così a una strategia progressiva, che affianca alle limitazioni temporanee una serie di azioni strutturali legate al rinnovo del parco mezzi, ai progetti di mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell’aria.

Perché le domeniche ecologiche restano una misura centrale nelle politiche ambientali

Negli ultimi anni Roma ha intensificato il monitoraggio degli inquinanti atmosferici, individuando la Fascia Verde come area prioritaria per la riduzione delle emissioni prodotte dal traffico. Le domeniche ecologiche rientrano in un quadro più ampio che abbraccia la pianificazione urbana, il potenziamento del trasporto pubblico e le iniziative educative rivolte ai cittadini.

Lo stop alla circolazione, pur temporaneo, vuole promuovere un cambiamento nelle abitudini quotidiane, invitando a sperimentare modalità di spostamento alternative e più sostenibili. Una giornata che combina attenzione ambientale, partecipazione collettiva e una visione a lungo termine sulla qualità dell’aria.