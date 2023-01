Fonte Nuova, 70enne spara un colpo di fucile e colpisce un’auto di passaggio

Stava percorrendo via Selva dei Cavalieri a bordo della sua auto, nel territorio del comune di Fonte Nuova, in provincia di Roma, quando ha sentito un botto e visto il finestrino della macchina andare in frantumi. Spaventato dall’accaduto, ancora sotto choc, l’uomo, un 56enne di origine indiana, ha chiamato i Carabinieri esponendogli quanto era successo.

Giunti sul posto, i Carabinieri di Mentana e Monterotondo si sono subito resi conto che il finestrino è stato colpito da un arma da fuoco, e poco dopo hanno individuato l’abitazione dalla quale è partito il colpo.

La denuncia

La casa apparteneva a un pensionato italiano di 70 anni, che ha ammesso di aver sparato accidentalmente un colpo, mentre armeggiava il fucile da caccia davanti alla finestra. Il pensionato è stato denunciato per esplosione di colpo d’arma da fuoco.

L’arma è stata posta sotto sequestro penale, insieme ad altri tre fucili tenuti in casa. Inoltre, dopo le verifiche è risultato che il porto d’armi del pensionato era scaduto da pochi giorni.

