Roma a 30 km all’ora, nuovi limiti di velocità su oltre 50 strade: ecco le zone interessate

Con l’inizio dell’autunno, i cittadini romani si troveranno a fare i conti con nuove regole sulla circolazione. A partire da novembre e dicembre, infatti, entreranno in vigore limiti di velocità ridotti su una cinquantina di strade della capitale. Un cambiamento significativo deciso dall’assessorato alla Mobilità sotto la guida di Eugenio Patané, che non interessa però l’area Ztl del Centro storico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma, una città più lenta: le zone interessate ai nuovi limiti di velocità

Ben 52 le vie coinvolte nel piano del Campidoglio, spalmate su praticamente tutti i municipi. Nel Municipio II, ad esempio, i nuovi limiti si applicano a via Reggio Calabria e via del Castro Laurenziano. Altri esempi includono via Filippo Meda nel IV Municipio e diverse strade nel V Municipio come via di Villa Serventi e viale Agosta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un cambiamento diffuso

L’iniziativa non si ferma qui. Anche il VII Municipio vedrà molte delle sue arterie principali rallentate a 30 chilometri orari, tra cui viale dei Consoli e piazza di Villa Fiorelli. Interventi mirati sono previsti anche nell’VIII e nel XII Municipio con vie come via dell’Arcadia e via Giacinto Carini rispettivamente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Verso un nuovo modo di vivere la città