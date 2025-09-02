Roma a 30 km all’ora, nuovi limiti di velocità su oltre 50 strade: ecco le zone interessate

Con l’inizio dell’autunno, i cittadini romani si troveranno a fare i conti con nuove regole sulla circolazione. A partire da novembre e dicembre, infatti, entreranno in vigore limiti di velocità ridotti su una cinquantina di strade della capitale. Un cambiamento significativo deciso dall’assessorato alla Mobilità sotto la guida di Eugenio Patané, che non interessa però l’area Ztl del Centro storico.
Roma, una città più lenta: le zone interessate ai nuovi limiti di velocità
Ben 52 le vie coinvolte nel piano del Campidoglio, spalmate su praticamente tutti i municipi. Nel Municipio II, ad esempio, i nuovi limiti si applicano a via Reggio Calabria e via del Castro Laurenziano. Altri esempi includono via Filippo Meda nel IV Municipio e diverse strade nel V Municipio come via di Villa Serventi e viale Agosta.
Un cambiamento diffuso
L’iniziativa non si ferma qui. Anche il VII Municipio vedrà molte delle sue arterie principali rallentate a 30 chilometri orari, tra cui viale dei Consoli e piazza di Villa Fiorelli. Interventi mirati sono previsti anche nell’VIII e nel XII Municipio con vie come via dell’Arcadia e via Giacinto Carini rispettivamente.
Verso un nuovo modo di vivere la città
Questo piano punta a trasformare il tessuto urbano in un luogo più sicuro per pedoni e ciclisti. Le modifiche coinvolgeranno anche altre aree come il XIII Municipio con via della Cellulosa e il XV con via San Godenzo. Il Comune spera così di migliorare la qualità della vita nella capitale italiana.