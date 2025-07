Roma, a Cesano il cantiere del nuovo biodigestore: Ama prende possesso del terreno

Ama ha ufficialmente preso possesso dei sei ettari su cui sorgerà il nuovo impianto di biodigestione a Cesano, nel quindicesimo municipio di Roma, e ha avviato i lavori affidandoli all’impresa selezionata per la costruzione. Questo progetto segna l’inizio concreto della nuova infrastruttura verde della Capitale: il primo di quattro impianti previsti dal piano industriale dell’azienda (due biodigestori, più due centri per la selezione di plastica e carta) che fino ad oggi erano assenti nel ciclo dei rifiuti della città. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Come funzionerà il biodigestore

Una volta in funzione, l'impianto sarà in grado di trattare ogni anno circa 100.000 tonnellate di rifiuti organici, come avanzi alimentari, residui vegetali e potature. Attraverso un processo chiamato digestione anaerobica – ovvero in assenza di ossigeno – questi materiali verranno trasformati in biogas e in fertilizzante naturale di qualità.

L’intero ciclo di lavorazione avviene in tre fasi:

i rifiuti vengono separati da eventuali materiali estranei e triturati;

vengono poi inviati in speciali ambienti chiusi dove, senza ossigeno, si decompongono generando biogas utilizzabile come fonte energetica;

infine, i residui organici vengono combinati con scarti verdi per produrre compost da utilizzare in agricoltura e giardinaggio.

Si tratta di un impianto tecnologicamente avanzato e già ampiamente diffuso in Italia e in Europa: oltre 2.000 biodigestori sono attivi nel nostro Paese e circa 20.000 nel continente. L’impianto è progettato per operare in totale sicurezza, senza dispersioni in aria o acqua, e con sistemi per eliminare odori molesti. Un modo sicuro ed ecologico per gestire una parte fondamentale dei rifiuti urbani.

Fino a oggi, Roma ha dovuto spedire l'organico in impianti del Nord Italia – soprattutto in Veneto e Friuli – con costi elevati sia dal punto di vista economico che ambientale. Quando sarà operativo, il biodigestore di Cesano, assieme a quello in arrivo a Casal Selce, permetterà di evitare oltre 3.000 viaggi annui, riducendo di quasi 4 milioni di chilometri il trasporto su gomma e risparmiando circa 4,8 milioni di euro ogni anno.

Alfonsi: “Iniziamo a costruire l’autonomia impiantistica di Roma”

In termini di produzione, i due impianti genereranno ogni anno 36.000 tonnellate di compost e 20 milioni di metri cubi di biometano, contribuendo concretamente alla transizione energetica e al taglio delle emissioni.

Soddisfazione da parte dell’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi: “Fin dall’inizio della consiliatura, abbiamo puntato a un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti. Una città moderna non può restare priva di impianti: oggi iniziamo davvero a costruire l’autonomia impiantistica di Roma”.

Anche il presidente di Ama, Bruno Manzi, ha evidenziato l’importanza del progetto: “Questo intervento è parte di un piano più ampio per portare Roma a essere un esempio concreto di economia circolare. Il nostro obiettivo è dotare la città di soluzioni strutturali, capaci di garantire benefici ambientali ed economici”.

© Riproduzione riservata