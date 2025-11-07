Roma, a Natale una ruota panoramica alta 50 metri illuminerà l’EUR in viale Oceania

Sarà un Natale tutto speciale quello che attende i romani quest’anno. All‘EUR, quartiere simbolo di modernità e tradizione, farà la sua comparsa una ruota panoramica alta ben 50 metri, la “Roma Eye”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un gigantesco occhio sulla capitale, che promette di regalare emozioni e uno sguardo nuovo sulla città eterna durante le festività. Il primo giro inaugurale è previsto per il 22 novembre e l'attrazione resterà disponibile fino al 6 gennaio.

All’Eur una ruota panoramica come il “City Eye” di Londra

La ruota panoramica sarà posizionata lungo viale Oceania. Non solo sarà la struttura del genere più alta mai montata a Roma, ma seguirà le orme del famoso "City Eye" londinese. Da lassù, i visitatori avranno la possibilità di ammirare non solo le luci natalizie della città ma, tempo permettendo, anche il mare all'orizzonte.

Un villaggio natalizio in viale America

In concomitanza con l’arrivo della ruota gigante, l’EUR ospiterà anche un ricco villaggio di Natale in viale America, nei pressi del Laghetto dell’Eur. Questo spazio sarà arricchito da eventi itineranti che toccheranno tredici punti diversi del Municipio IX. Ogni parco diventerà protagonista di iniziative per tutte le età: da spettacoli a tema a momenti di incontro con Babbo Natale.

Luci accese e albero di Natale

Le celebrazioni natalizie prenderanno ufficialmente il via con l‘accensione delle luci il prossimo 8 dicembre. La tradizionale cerimonia avrà luogo sulla Scalinata di viale Europa con l‘accensione dell’albero tra piazzale dei Santi Pietro e Paolo e viale Umberto Tupini. Ad accompagnare i festeggiamenti ci saranno musicisti come Vera Dragone e gli sbandieratori di Borgo Velino che riempiranno l’atmosfera di magia e suoni natalizi.

Cultura e beneficenza

L’agenda natalizia dell’EUR è fitta di appuntamenti culturali e solidali. Dall’esibizione dei dj internazionali sulla ruota panoramica grazie alla collaborazione con il Room26 al Concerto di Natale benefico organizzato dalla Basilica dei Santi Pietro e Paolo. E non finisce qui: tra danza, cinema indipendente al Casale della Massima e rassegne letterarie come “Libri sotto l’Albero”, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Dopo le festività la “Notte Bianca” dell’Eur

Anche dopo il 6 gennaio, il quartiere dell’EUR continuerà ad animarsi con eventi fino a giugno. Tra questi spicca la Notte Bianca dell’Eur prevista per metà giugno e il contest fotografico “Scatta al Nono” che invita i cittadini a immortalare il loro quartiere con uno scatto unico.