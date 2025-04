Roma, a Pasqua “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” tornano a Ostia in piazza Sirio

Una Pasqua tra stile e autenticità: Ostia e Fiumicino si preparano al weekend del mercato più amato

Non è un semplice mercato, né un evento qualunque tra tanti. Per chi lo conosce bene, “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” rappresenta un’esperienza: un viaggio nell’Italia della manifattura di qualità, dell’artigianato autentico e della moda che non ha bisogno di griffe per distinguersi. E per il lungo weekend pasquale del 2025, questo format ormai iconico farà nuovamente tappa nella Capitale, richiamando una platea affezionata e trasversale di visitatori.

Dopo il successo clamoroso registrato nella tappa romana dell’EUR a marzo, le famose “boutique a cielo aperto” faranno il loro ritorno domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, al Lido di Ostia (Piazza Sirio), per poi spostarsi lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, a Fiumicino, sul Lungomare della Salute. Dalle 8 alle 19, anche con pioggia, le bancarelle apriranno i battenti per accogliere chi è alla ricerca di qualità, novità e buoni affari. Un format che racconta una storia italiana: il mercato come simbolo di stile “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” non è nato per caso.

Portare in giro per l’Italia l’eccellenza di una tradizione

È il frutto di un’intuizione collettiva, trasformata in progetto solido nel 2002, quando un gruppo di commercianti storici del celebre mercato toscano ha deciso di unire le forze per dare vita a un consorzio itinerante, capace di portare in giro per l’Italia l’eccellenza di una tradizione tutta italiana. Una tradizione fatta di cashmere purissimo, pelletteria di altissimo livello, abiti sartoriali, stoffe raffinate, bijoux artigianali, porcellane e biancheria da casa che raccontano storie di famiglie e territori.

Nel tempo, il format ha conquistato un pubblico sempre più vasto, capace di riconoscere la differenza tra autentico e commerciale, tra manufatto e produzione di massa. È anche per questo che il Consorzio ha sempre mantenuto alta la guardia contro le imitazioni: come ricorda Andrea Ceccarelli, presidente del Consorzio, “la qualità si tocca con mano solo passando tra i nostri banchi, dove ogni allestimento rispecchia una visione precisa, coerente, riconoscibile”.

Tra novità di stagione e artigianato che resiste al tempo

C’è una ragione se i social dedicati al Consorzio contano oggi oltre 200mila fan reali e attivi: chi frequenta questi mercati non cerca semplicemente prodotti, ma esperienze di acquisto consapevoli, spesso lontane dalla logica mordi-e-fuggi dell’e-commerce. Chi si ferma davanti a una bancarella lo fa per osservare, confrontare, toccare.

E magari anche per parlare direttamente con chi ha selezionato, creato o confezionato ciò che vende. Nei due appuntamenti romani del weekend pasquale, il pubblico potrà trovare le nuove collezioni primavera-estate, scoprire capi griffati e stock di qualità, oltre ai classici intramontabili dell’artigianato toscano. Tutto all’interno di una proposta che, per statuto, bandisce prodotti contraffatti e merce di bassa qualità, con un occhio sempre attento al prezzo.

Il ritorno del mercato come rito urbano

Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, si è assistito a un ritorno del mercato come spazio sociale e culturale. Non più solo luogo di scambio, ma anche punto di incontro, rito urbano e appuntamento ricorrente per chi cerca autenticità. In questo quadro, il successo de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” assume un significato ancora più profondo: dimostra che, se la proposta è curata e coerente, se la qualità è reale e l’offerta trasparente, allora il pubblico risponde. E lo fa con entusiasmo. Per molti, infatti, non sarà solo una giornata di shopping. Sarà una passeggiata festosa con amici o in famiglia, magari tra una colomba e un gelato sul lungomare, con il sottofondo dei profumi di primavera e la sorpresa di scoprire qualcosa che vale davvero la pena portarsi a casa.

Dove e quando

Appuntamento a: Domenica 20 aprile (Pasqua) – Piazza Sirio, Lido di Ostia. Lunedì 21 aprile (Pasquetta) – Lungomare della Salute, Fiumicino dalle 8:00 alle 19:00, orario continuato – anche con maltempo. Per restare aggiornati sulle prossime tappe del tour itinerante, il sito ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it resta l’unico punto di riferimento affidabile, insieme alla app e ai canali certificati sociali. Due giorni per vivere Roma in modo diverso, tra moda, tradizione e spirito di comunità.

