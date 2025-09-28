Il 28 settembre 2025 segna una data curiosa per gli appassionati del fast food e per chi osserva le trasformazioni urbane.

A Roma apre il flagship store KFC più grande d’Europa

A Roma, nel cuore della città, apre il primo flagship store italiano di KFC, che si propone come il più grande e iconico d’Europa.

Un progetto che non è soltanto una nuova insegna, ma un’espressione voluta del posizionamento strategico del brand nel mercato italiano – e un test sul campo dell’ibridazione tra servizio, design, tecnologia e sostenibilità. KFC in via del Tritone

Roma al centro del progetto, location e dimensioni

Il locale è situato in via del Tritone, all’angolo con via della Stamperia, pochi passi dalla Fontana di Trevi (recentemente restaurata), scelta che non appare casuale: la centralità, l’attrattività turistica e l’impatto visivo hanno certamente giocato un ruolo determinante.

Si sviluppa su due piani per circa 870 metri quadrati, all’interno di un palazzo d’epoca valorizzato dal dialogo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. È questo disegno architettonico e impiantistico che ambisce a fare del ristorante non un semplice punto vendita, ma un’esperienza immersiva che si armonizza con la città storica.

Il flagship store non si limita all’impatto visivo: ogni elemento è studiato per sorprendere e ingaggiare il cliente. All’ingresso, un doppio volume accoglie i visitatori e introduce l’idea di uno spazio pensato per stupire. Il design integra elementi legati alla Roma classica (pareti incise in latino, motivi che rimandano agli archi e al Colosseo) con tocchi ironici e riconoscibili del marchio (un “Bucket” tridimensionale per le ordinazioni, la statua del Colonnello Sanders su una moto). KFC in via del Tritone

Ma l'innovazione non resta solo estetica. È previsto un servizio al tavolo ("Table Service & Lobby Host") attivo su entrambi i piani — una peculiarità fino ad ora unica fra i KFC italiani. Al piano superiore, l'ordine è trasferito tramite un sistema meccanico (Transporter) che evita all'esperienza conviviale di essere penalizzata da logistica complicata.

In cucina, la scelta è per un flusso di produzione “a vista” con strumenti automatizzati di controllo qualità e sistemi avanzati di previsione del fabbisogno per minimizzare sprechi.

Impatti urbani, sfide e opportunità

Un’operazione di questa portata nel centro storico di Roma porta con sé una serie di implicazioni concrete – non tutte positive, ma tutte da monitorare.

Rispetto del contesto storico. L’articolazione del progetto con la Soprintendenza testimonia consapevolezza, ma l’effettivo equilibrio tra “firma moderna” e rispetto del tessuto urbano sarà uno dei parametri più giudicati dai cittadini.

Flusso pedonale e logistica. Via del Tritone e via della Stamperia sono arterie centrali e frequentate: la gestione degli accessi, delle code e dell'afflusso nei momenti di punta sarà cruciale per non generare disagi urbani.

Sostenibilità reale vs vetrina. Dichiarare l'uso di materiali innovativi e sistemi energetici efficaci è una promessa – spetta alla realtà dimostrare che non si tratta solo di estetica green, ma di concrete economie operative e impatti ridotti.