Roma, accoltellamento tra minorenni a Selva Candida: grave un 17enne, arrestato un coetaneo

Pomeriggio di violenza a Salva Candida

L'allerta è scattata intorno alle 16 di martedì 14 ottobre, quando i soccorritori hanno trovato il giovane a terra in una pozza di sangue. Una ferita da arma da taglio sulla gamba destra ha richiesto un intervento immediato dei paramedici che lo hanno trasportato d'urgenza al San Filippo Neri. Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione – il ragazzo è arrivato in codice rosso – pare che la sua vita non sia in pericolo.

Arrestato un minorenne

Nel frattempo, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto. Gli agenti della questura e del commissariato di Primavalle hanno identificato e fermato il presunto aggressore: un altro minorenne italiano.

Ipotesi movente aggressione

Mentre proseguono le indagini, si ipotizza che alla base del terribile gesto possano esserci questioni legate al mondo della droga. L’accoltellamento avvenuto in via Cusino giunge poche ore dopo un altro inquietante episodio: la gambizzazione di Alessio Isopo, fratello del noto boss Cristian Isopo, sempre nella stessa area urbana.

Comunità turbata dalla violenza

I residenti di Selva Candida si trovano ora a fare i conti con una violenza che mina la tranquillità del loro quartiere. Mentre si attende che emergano ulteriori dettagli su questa tragica vicenda, molti riflettono sulla sicurezza delle strade frequentate quotidianamente dai propri figli. La speranza è che le indagini in corso riescano a fare luce sui motivi dietro questi attacchi e contribuiscano a prevenire simili eventi in futuro.