Roma. Agente della Stradale investe una 86enne con l’auto di servizio, trasportata in ospedale la donna muore

L’incidente e le prime reazioni

Una tragedia ha scosso il cuore della capitale giovedì mattina. Un agente della polizia stradale, mentre guidava un'auto di servizio, ha investito una donna di 86 anni all'incrocio tra via Nola e piazza Santa Croce in Gerusalemme. L'impatto è avvenuto poco dopo le nove del mattino e ha avuto conseguenze fatali per l'anziana che è deceduta alcune ore dopo essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni.

Il contesto dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'autista era impegnato nel suo turno quando si è verificato lo scontro. Gli agenti accorsi sul luogo hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire la dinamica precisa dell'accaduto. Sebbene i dettagli siano ancora frammentari, si cerca di capire se la signora stesse attraversando sulle strisce pedonali e a quale velocità procedesse l'auto della polizia.

Le investigazioni in corso

Sul posto sono giunti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale per eseguire i rilievi necessari. Uno dei punti chiave sarà determinare se l'agente fosse in una situazione di emergenza o se si sia trattato di una manovra azzardata. Le telecamere presenti sulla strada potrebbero fornire elementi cruciali per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Una comunità sotto shock

L’evento ha profondamente colpito non solo i colleghi dell’agente coinvolto ma anche la comunità locale, che si interroga su come sia potuta accadere una simile tragedia. In attesa di ulteriori sviluppi dalle autorità competenti, resta forte il sentimento di sgomento tra i residenti della zona.

