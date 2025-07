Roma, aggressione razzista sul bus: sputi, insulti “negro di merda” e violenza fisica. Arrestati quattro giovani italiani

L’episodio di violenza in centro città

Una giornata come tante a Roma si è trasformata in un incubo per un giovane libico di 25 anni. Erano le prime ore del pomeriggio del 6 aprile 2024, quando sull'autobus numero 201, mentre attraversava il cuore della città eterna, quattro giovani italiani hanno dato vita a una brutale aggressione dai chiari toni razzisti.

Il contesto e l’attacco

Il bus scorreva tra le strade affollate nei pressi di piazza dell’Ara Coeli. Tra i passeggeri, un ragazzo si godeva il tragitto senza immaginare di essere nel mirino di un gruppo che sembrava confondersi tra la folla. I quattro giovani hanno iniziato con sguardi insistenti, poi sono passati agli sputi e infine agli insulti più violenti: “Negro di merda”, hanno urlato tra risate e minacce.

Dinamica dei fatti

L'atmosfera si è rapidamente deteriorata. In pochi istanti, la situazione è degenerata: i ragazzi hanno cominciato a colpire il giovane libico senza alcuna provocazione apparente. L'assalto è durato circa 30 secondi. Gli aggressori gli hanno sottratto l'orologio e il telefono prima di allontanarsi brevemente, solo per tornare e infierire ancora su di lui.

Intervento e arresto

L'autista del bus ha cercato di intervenire, contribuendo poi a fornire dettagli cruciali per le indagini. Il malcapitato è stato trasportato all'Ospedale San Giovanni con "multiple fratture", come riportato nel referto medico. I carabinieri della Compagnia di Roma Centro, lavorando con il procuratore aggiunto Giovanni Conzo, sono riusciti a identificare i responsabili grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere pubbliche.

Brutale aggressione

Il giudice ha emesso un’ordinanza chiara: motivazioni razziali hanno guidato l’azione brutale dei quattro ragazzi. Il più anziano del gruppo, appena ventunenne e considerato il più violento, si trova ora agli arresti domiciliari dotato di braccialetto elettronico. Gli altri tre complici devono rispettare l’obbligo di dimora notturna.

Tolleranza zero

Questo episodio lascia uno strascico amaro nella capitale, sollevando interrogativi sulle tensioni sociali che attraversano anche le nostre città storicamente multietniche. Le autorità continuano a ribadire la tolleranza zero verso atti del genere in una società che si dichiara moderna e inclusiva.

