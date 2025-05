Roma, aggressioni ai lavoratori AMA: quando la pulizia diventa un mestiere a rischio

Un gesto ordinario, un rischio straordinario

Piazza San Marco, cuore pulsante del centro di Roma, venerdì scorso. Una lavoratrice AMA, impegnata in un’attività di pulizia, viene aggredita in pieno giorno. Non è un episodio isolato, ma l’ennesimo di una sequenza che, secondo la FIT-CISL Lazio, segna un preoccupante trend in crescita. Gli operatori ecologici diventano sempre più spesso bersaglio di insulti, minacce e, nei casi più gravi, vere e proprie aggressioni fisiche. Tutto questo mentre indossano una divisa che li rende visibili ma, a quanto pare, sempre più vulnerabili.

La FIT-CISL, tramite il segretario regionale Massimiliano Gualandri, ha espresso preoccupazione profonda in una nota ufficiale che non si limita alla condanna del singolo gesto, ma richiama con forza l’attenzione su un fenomeno che riguarda l’intero sistema urbano e sociale. Le aggressioni non sono solo episodi: sono sintomi di una frattura, di una rabbia diffusa che si sfoga anche su chi, paradossalmente, lavora per garantire ordine e decoro.

Un mestiere invisibile ma essenziale

Pulire una strada, svuotare un cestino, raccogliere i rifiuti nelle aree pubbliche non sono gesti neutri. Dietro ogni sacco di immondizia portato via c’è una persona che lavora spesso in orari difficili, in condizioni ambientali complesse, tra traffico, incuria, a volte degrado. E, sempre più, anche tra tensioni sociali che trovano nel lavoratore AMA un capro espiatorio.

Il punto centrale, sollevato dal sindacato, non è solo la sicurezza sul lavoro in senso stretto – già di per sé imprescindibile – ma il riconoscimento sociale del ruolo. Chi lavora in AMA non è semplicemente “chi pulisce”: è una figura essenziale per il funzionamento quotidiano di una città come Roma, troppo spesso lacerata tra bellezza e disordine.

Tecnologie di supporto alla sicurezza

Nel comunicato, la FIT-CISL sottolinea con forza l’urgenza di interventi strutturati. La richiesta è chiara: servono azioni immediate e tangibili, da parte sia dell’azienda che delle istituzioni. Tecnologie di supporto alla sicurezza – come bodycam, pulsanti d’allarme, geolocalizzazione – sono strumenti già disponibili e facilmente integrabili nei turni di lavoro. Ma da sole non bastano. È necessario anche un rafforzamento del presidio territoriale, una rete di vigilanza, una formazione specifica per la gestione delle situazioni critiche.

La questione della sicurezza dei lavoratori AMA non riguarda solo chi è impiegato nell’azienda, ma l’intera cittadinanza. Garantire l’incolumità di chi ogni giorno si prende cura degli spazi comuni significa rafforzare il senso di comunità e rispetto reciproco.

Rispettare chi si prende cura della città

“La sicurezza non dovrebbe essere un privilegio”, scrive Gualandri nella nota. Eppure oggi, per chi lavora nelle strade, lo è ancora troppo spesso. La FIT-CISL chiede il riconoscimento di una realtà lavorativa difficile, lontana dai riflettori ma centrale nella vita urbana. Perché dietro ogni operatore c’è una persona che affronta difficoltà quotidiane in nome di un bene collettivo, spesso senza nemmeno ricevere un grazie.

A Roma, è tempo di smettere di dare per scontato chi tiene pulito ciò che tutti usano. E, più che mai, è tempo di proteggerli.

