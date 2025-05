Roma. Agguato all’alba sulla via Ostiense, 4 colpi di pistola contro un buttafuori 27enne ferito gravemente

Un tranquillo mattino si trasforma in un incubo

Una mattina che avrebbe dovuto essere come un'altra sulla via Ostiense a Vitinia, a Sud-Ovest di Roma, è stata sconvolta da un agguato violento. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia Roma Ostia, un uomo, ancora da identificare, è stato improvvisamente preso di mira mentre era alla guida della sua auto, intento a tornare a Roma dopo una notturna di lavoro.

Colpi di pistola rompono il silenzio

Erano appena le 6:30 quando un'altra auto ha affiancato la vettura dell'uomo e da questa vettura sono partiti dei colpi di pistola. Quattro pallottole hanno raggiunto l'uomo, colpendolo in varie parti del corpo, tra cui testa e addome. Ferito gravemente, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La situazione è apparsa subito molto seria.

La vittima è un lavoratore della sicurezza notturna

La vittima coinvolta nel tragico episodio è un cittadino egiziano di 27 anni, impiegato come addetto alla sicurezza nelle discoteche romane. Al momento si trova in sala operatoria, dove due equipe di medici – una di neurochirurgia e l'altra vascolare – stanno combattendo per salvargli la vita.

Gestione del traffico e indagini

La via Ostiense, nel tratto compreso tra via Fiumalbo e via Risaro, è stata chiusa in direzione di Roma per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. La polizia locale di Roma Capitale è intervenuta in supporto ai carabinieri, provvedendo a gestire il traffico nella zona dell’incidente.

