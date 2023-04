Roma, al Policlinico Umberto 1° troppo cloro nell’acqua: stop all’uso

Ancora guai al Policlinico Umberto 1° di Roma, questa volta al centro delle polemiche il reparto di Pediatria dove, dopo un controllo dei Nas e il prelevamento di alcuni campioni di acqua si è interdetto “con decorrenza immediata a causa della concentrazione di cloro e trialometani” l’uso di acqua anche per igiene.

Insomma, dal lavarsi i denti al consumo, bisognerà utilizzare solo acqua in bottiglia o in tanica. Una storia, quella della potabilità delle acque dei reparti, che va avanti da molto tempo.

Un articolo del quotidiano il Tempo, ricostruisce i trascorsi della vicenda che vede il sindacato Fgu Università da anni in trincea per questa battaglia.

Mancherebbe, alla base, una corretta ristrutturazione della rete idrica del nosocomio. Solo qualche mese fa il Pronto soccorso Pediatrico veniva inaugurato, ma già da qualche settimana si vede la ruggine aggredire le tubature.

A dire il vero, già nel 2007 la direzione del Policlinico Umberto 1° deliberò la distribuzione in bottiglie dell’acqua per il fabbisogno dei pazienti e degli operatori. Proprio per salvaguardare i reparti interessati da eccessiva clorazione delle acque.

Una nuova gara, ricostruisce il Tempo, ci fu nel 2016 per “la fornitura di acqua oligominerale naturale in bottiglia presso le Unità operative ospedaliere interessate dal trattamento di disinfezione in continuo del sistema idrico per la prevenzione della legionellosi”. Dal 2020 al consumo in bottiglia si è affiancato il posizionamento di erogatori di acqua costati alla struttura oltre 210 mila euro l’anno.

Ora che l’interdizione riguarda “l’uso dell’acqua dei terminali idrici destinato al consumo umano” viene facile pensare che i costi per l’Ospedale saranno ancora maggiori, poiché si legge che la direzione sanitaria ha disposto “l’utilizzo dell’acqua minerale per uso bevanda, anche per il lavaggio denti dei pazienti”.

