Roma, allarme a Montesacro: “c’è un lupo a Piazza Sempione”, animali selvatici o semplici cani in fuga?

«C’è un lupo a piazza Sempione». È così che, a Roma, è scattato l’allarme pochi giorni fa. I residenti del quadrante nord-est della Capitale, in particolare quelli del quartiere Montesacro, si sono svegliati sotto l’ombra sinistra di un presunto esemplare selvatico che si aggirerebbe per le strade del quartiere. Venerdì 25 aprile, dalle prime luci dell’alba, diverse segnalazioni sono apparse sui gruppi di quartiere. “Stamattina alle 8.20 ho visto un cane somigliante a un lupo“, ha dichiarato una cittadina preoccupata. Si tratterebbe di un animale dal colore chiaro, apparentemente dotato di guinzaglio, che si aggira nella zona, sfuggendo alla cattura.

Gli avvistamenti e la realtà dietro la paura

I testimoni riferiscono di aver avvistato l’animale durante la notte, sin dall’ora notturna di piazzale Adriatico alle 3. Questo episodio ha alimentato una spirale di panico e curiosità tra i residenti. Ma cosa c’è di vero dietro questi avvistamenti? Il dibattito si è acceso, trasformando brevemente i gruppi social del quartiere in un campo diviso tra chi giurerebbe di aver visto un lupo e chi invece non esclude la possibilità di un errato riconoscimento.

Andrea Lunerti, un esperto locale, ha fatto chiarezza: l’immagine, secondo lui, è insufficiente per identificare correttamente la specie. Tuttavia, suppone che si tratti di un cane lupo cecoslovacco, un incrocio interessante e per molti versi affascinante tra il Lupo dei Carpazi e il Pastore Tedesco. Questa spiegazione non ha completamente calmato gli animi, ma ha certamente offerto una prospettiva più razionale a un evento che ha caratterizzato il week-end romano.

Ecco cosa fare se si incontra un lupo (o presunto tale)

Ma qual è il comportamento giusto da adottare in simili circostanze? Gli esperti consigliano prudenza: mentre questi animali non risultano aggressivi verso gli esseri umani, il loro istinto predatorio potrebbe portarli a vedere nei piccoli animali domestici una potenziale preda. Meglio evitare, comunque, di intraprendere azioni imprudenti e improvvisarsi cacciatori. Nulla di “fai da te” può portare a risultati risolutivi e, anzi, potrebbe complicare la situazione.

Le città come habitat non del tutto graditi

Il tema dell’interazione tra animali selvatici e ambienti urbani è sempre più all’ordine del giorno. Animali che un tempo si rintanavano nei boschi hanno oggi spalancato le porte (involontariamente) delle nostre città in cerca di nuove risorse e spazi. Tra cinghiali, insetti e occasionali lupoidi, la coabitazione è spesso turbolenta. In alcuni quartieri di Roma, cinghiali e altre specie sono diventate presenze fisse, quasi parte del paesaggio quotidiano.

La comparsa di lupi o dei loro cugini ibridi rappresenta una sfida ulteriore per una metropoli che dovrà trovare il giusto equilibrio tra la protezione della biodiversità e la sicurezza dei suoi abitanti. Riconoscere la complessità della convivenza con la natura è parte del cammino verso città più vivibili e resilienti.

