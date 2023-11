Roma, altre due pietre di inciampo danneggiate da vandali

(Adnkronos) – Due pietre d'inciampo, dedicate a Giacomo ed Eugenio Spizzichino, deportati nei campi di concentramento, sono state vandalizzate in via Mameli a Roma. Si tratta di un nuovo gesto oltraggioso dopo che già ieri, a Trastevere, erano state danneggiate due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah. "Quanto accaduto nel quartiere di Trastevere, dove due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, sono state danneggiate, è molto preoccupante. Se sarà accertato l’atto di profanazione, ci troviamo di fronte a un episodio gravissimo e inaccettabile. I fatti di antisemitismo in tutta Europa sono riprovevoli e da condannare sempre e comunque, senza se e senza ma. Sabato 4 novembre saremo in piazza a Milano anche per ribadire la difesa dei diritti umanitari e della nostra civiltà”. Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa e presidente commissione Diritti umani a Palazzo Madama. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

