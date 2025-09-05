Roma, anziana derubata a Rione Monti con il trucco della senape

Un episodio che lascia sgomenti è accaduto a Rione Monti, uno dei quartieri più storici di Roma. La protagonista, suo malgrado, è una signora anziana, la signora Luciana, che mentre passeggiava tranquillamente si è ritrovata vittima di un furto tanto insolito quanto ben orchestrato, riporta il sito “ilmessaggero.it”.
Una donna dall’apparente gentilezza le si è avvicinata e ha attirato la sua attenzione con una banale osservazione: “Mi scusi, ha la camicia sporca”. Questo commento apparentemente innocuo è stato l’inizio di un piano premeditato.
Anziana derubata con l’inganno della camicia sporca
Dopo aver segnalato la macchia sulla camicia, la sconosciuta ha subito offerto alla signora Luciana delle salviette detergenti per pulire la presunta macchia. Mentre fingeva di risolvere il problema della camicia sporca, il vero obiettivo era tutt’altro. Con un’abilità degna del miglior illusionista, in pochi istanti il bracciale d’oro della signora è stato sottratto dal suo polso senza che lei se ne accorgesse. Un gesto rapido e preciso che ha lasciato l’anziana incredula e disorientata.
L’appello alle autorità per ritrovare il bracciale
La notizia del furto si è diffusa velocemente nel quartiere e oltre. La signora Luciana ha raccontato l’accaduto alle autorità locali nella speranza di ritrovare il suo prezioso bracciale. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare la responsabile dell’inganno e prevenire ulteriori incidenti simili nella Capitale.
Nel frattempo, questa vicenda serve da monito per ricordare a tutti quanto sia importante mantenere alta l’attenzione anche in contesti apparentemente sicuri come le strade di Roma.