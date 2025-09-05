Roma, anziana derubata a Rione Monti con il trucco della senape

Un episodio che lascia sgomenti è accaduto a Rione Monti, uno dei quartieri più storici di Roma. La protagonista, suo malgrado, è una signora anziana, la signora Luciana, che mentre passeggiava tranquillamente si è ritrovata vittima di un furto tanto insolito quanto ben orchestrato, riporta il sito “ilmessaggero.it”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una donna dall’apparente gentilezza le si è avvicinata e ha attirato la sua attenzione con una banale osservazione: “Mi scusi, ha la camicia sporca”. Questo commento apparentemente innocuo è stato l’inizio di un piano premeditato.

Anziana derubata con l’inganno della camicia sporca

Dopo aver segnalato la macchia sulla camicia, la sconosciuta ha subito offerto alla signora Luciana delle salviette detergenti per pulire la presunta macchia. Mentre fingeva di risolvere il problema della camicia sporca, il vero obiettivo era tutt’altro. Con un’abilità degna del miglior illusionista, in pochi istanti il bracciale d’oro della signora è stato sottratto dal suo polso senza che lei se ne accorgesse. Un gesto rapido e preciso che ha lasciato l’anziana incredula e disorientata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’appello alle autorità per ritrovare il bracciale

La notizia del furto si è diffusa velocemente nel quartiere e oltre. La signora Luciana ha raccontato l’accaduto alle autorità locali nella speranza di ritrovare il suo prezioso bracciale. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare la responsabile dell’inganno e prevenire ulteriori incidenti simili nella Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio