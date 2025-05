Roma Appio Claudio, lancia carne e pesce dal balcone per sfamare piccioni e gabbiani: l’ira dei residenti

ROMA – In una tranquilla strada di Roma, la vita è stata sconvolta in modo inaspettato. Carne cruda e cibo di vario genere cominciano a piovere da un balcone, con l’obiettivo dichiarato di sfamare gabbiani e piccioni. Ma la storia non si ferma qui. Gli abitanti di via Lucio Elio Seiano sono in rivolta: lamentano odori nauseabondi, macchine ricoperte di escrementi e un’invasione di roditori. L’escalation del disagio dura da cinque anni e non accenna a rallentare. Per i residenti, la strada sembra trasformata in una specie di zoo urbano.

La situazione potrebbe sembrare surreale, ma è molto reale per le persone coinvolte. Al centro della discordia, una signora la cui abitudine di lanciare carne e pesce dalla finestra di casa sua per sfamare volatili ha creato una frattura profonda con la comunità circostante. Nel corso del tempo, la polemica è cresciuta, aggravata dalla inerzia delle istituzioni competenti.

Animali selvatici attratti dalle città

La cifra del contendere, dietro al simpatico aneddoto dei piccioni romani, è una questione delicata che tocca un problema urbanistico e sanitario. Le città infatti sono spesso sottoposte a pressioni da parte di popolazioni non umane, come piccioni, topi o mosche. Questi animali trovano in città un ambiente ideale per proliferare, grazie all’abbondanza di cibo, agli anfratti dove nidificare e all’assenza di predatori naturali.

Ma il confronto tra la signora, la community e le istituzioni ha assunto contorni sempre più accesi, e il problema non è risolto. Da un lato, gli abitanti che richiedono una risoluzione per il peaceful living nella loro strada, dall’altro lato la signora decisa a non rinunciare alla sua attività quotidiana. In mezzo, le istituzioni che devono arbitrare tra diritto alla quiete pubblica e tutela della libertà individuale.

Nel frattempo, i volatili continuano a gorgogliare, gli odori continuano ad essere diffusi e la strada diventa sempre più un’arena per una partita a cui nessuno sembra in grado di mettere fine. Il caso di via Lucio Elio Seiano diventa così un simbolo potente, che ci ricorda le tensioni tra gli esseri umani e i loro co-abitanti animali, i conflitti latenti tra vicini e le difficoltà che le istituzioni devono affrontare nel mediare tra gli interessi divergenti dei cittadini.

E cosa dice delle istituzioni?

Le risorse comunali sembrano essere alla ricerca continua di un equilibrio tra la legittima preoccupazione per la salute pubblica e una reazione equa e misurata che rispetti il diritto alla vita privata. Tuttavia, la mancanza di un intervento risolutivo alimenta la preoccupazione dei residenti e dello stesso Consigliere del Municipio VII Roberto Colasanti, che non ha esitato a denunciare la situazione.

