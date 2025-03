Il 6 marzo 2025, l’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo Regolamento per l’Occupazione di Suolo Pubblico (OSP), un provvedimento che introduce regole uniformi e più trasparenti per le attività di somministrazione di cibo e bevande. Con questa riforma, la capitale ha finalmente a disposizione uno strumento normativo chiaro e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e commercianti, senza dimenticare la tutela dello spazio pubblico e del decoro urbano.

Un Regolamento per una città più equilibrata

Il nuovo regolamento segna un’importante svolta, soprattutto dopo gli anni di proroghe emergenziali legate alla pandemia. Durante questo periodo, l’occupazione del suolo pubblico aveva vissuto un’improvvisazione normativa che aveva generato confusione e disparità tra i vari operatori. Con l’introduzione di regole precise e uniformi, si intende porre fine a queste distorsioni, garantendo maggiore equità, trasparenza e un utilizzo più ordinato dello spazio pubblico.

La riforma non è frutto di un’imposizione dall’alto, ma di un processo partecipato che ha coinvolto associazioni di categoria, comitati di residenti, dipartimenti comunali e Municipi. In questo modo, è stato possibile arrivare a un equilibrio tra il sostegno agli investimenti e la tutela della vivibilità urbana. Si è inoltre stabilito un parametro oggettivo per determinare l’ampiezza delle concessioni, superando il vecchio criterio del solo fronte vetrina che, spesso, non rispondeva alle reali esigenze degli operatori. Ristorante nel centro di Roma

Sostenibilità e equità nelle nuove concessioni

Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda l’introduzione di criteri differenziati in base alla zona. Nelle aree più congestionate, dove il decoro urbano è particolarmente fragile, sono stati introdotti criteri stringenti per evitare un eccessivo ingombro del suolo. Al contrario, nelle periferie e nelle zone meno centrali, dove le attività di somministrazione possono fungere da motore per lo sviluppo economico locale, sono previsti margini di ampliamento per incentivare la vivacità economica e la qualità della vita.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato come questo nuovo regolamento rappresenti un passo importante verso una gestione più razionale degli spazi pubblici, auspicando anche che il Governo intervenga per porre fine alle distorsioni legate alle proroghe emergenziali legate al Covid.

Una riforma condivisa e partecipata

L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, ha ricordato che la concessione di spazi pubblici è una leva strategica per lo sviluppo economico e la qualità dello spazio urbano, ma deve essere regolata da parametri di equità e sostenibilità. Grazie alla riforma, si introduce un sistema di concessione trasparente e oggettivo, che evita l’arbitrarietà e garantisce maggiore accessibilità. Una gestione efficiente dello spazio pubblico è, infatti, essenziale per assicurare la vivibilità della città, bilanciando gli interessi commerciali con quelli dei cittadini.

Controlli e attuazione efficiente: la sfida del futuro

Una delle sfide più importanti riguarda l’attuazione del regolamento, che dovrà essere monitorato con attenzione per evitare nuovi problemi di gestione. Sarà fondamentale rafforzare il personale dedicato a questa attività e garantire un sistema di vigilanza capace di assicurare il rispetto delle nuove regole. I Municipi dovranno svolgere un ruolo cruciale in questo processo, assicurando tempi certi nelle istruttorie e una gestione rapida delle autorizzazioni.

Anche il Presidente della Commissione Commercio, Andrea Alemanni, ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento, che prevede una netta riduzione dell’occupazione di suolo pubblico nell’area Unesco e una valorizzazione delle periferie. Una riforma che, come dichiarato, contribuirà a un rilancio equilibrato di Roma, garantendo che gli spazi pubblici vengano gestiti in modo più sostenibile.

Una riforma per il futuro della città

Con l’approvazione del nuovo regolamento, Roma entra in una nuova fase di gestione degli spazi pubblici. Una riforma che, non solo risponde a esigenze economiche, ma pone al centro la qualità della vita urbana, la sostenibilità e la vivibilità. Con regole chiare, trasparenti e differenziate, si avvia una gestione più equa ed efficiente, capace di garantire uno sviluppo armonico e sostenibile della città.

