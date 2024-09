Roma. Area stazione Termini, oltre 200 persone controllate: 3 arresti e 5 denunce

Stazione Termini, ingresso Via Giolitti

La stazione Termini di Roma, principale snodo ferroviario italiano, è da tempo oggetto di attenzione particolare per via della sua posizione strategica e della frequentazione costante di migliaia di cittadini, pendolari e turisti. Negli ultimi anni, l’area è diventata teatro di numerosi episodi di criminalità e comportamenti illeciti, che hanno spinto le forze dell’ordine ad adottare misure più incisive.

Continui sono i controlli eseguiti dai Carabinieri del Gruppo di Roma, nell’area della stazione Termini, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Militari dell’Esercito Italiano

Nelle ultime ore, i Carabinieri, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio di “Alto Impatto” in tutta l’area della stazione ferroviaria di Roma Termini e zone limitrofe, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 50enne originario della Polonia e un 44enne italiano, dopo essere stati fermati tra i negozi della stazione ferroviaria Termini e trovati in possesso di alcune confezioni di profumo del valore di 250 euro, appena asportate.

Altre 5 persone, invece, sono state denunciate; nello specifico, un cittadino romano di 54 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato, senza giustificato motivo, in possesso di un coltello della lunghezza di 22 cm, un paio di forbici, un cacciavite e una barra metallica da 30 cm; una donna romena e un cittadino della provincia di Lecce, invece, sono stati denunciati per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Roma, mentre, altri due cittadini italiani per inosservanza del D.A.C.U.R. emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.

Controlli stazione Termini

I Carabinieri hanno anche sanzionato amministrativamente tre persone responsabili della violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, invece, hanno arrestato un 51enne tunisino, gravemente indiziato del reato di furto aggravato, bloccato in flagranza dai militari subito dopo aver asportato il portafogli, contenente 450 euro, dallo zaino di un turista.