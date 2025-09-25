Roma, arriva l’autentico caviale persiano

Dopo il successo consolidato del flagship store milanese, il secondo negozio apre nel cuore della Capitale, in Via dei Gracchi 72, portando con sé tutto il prestigio e l’eccellenza di un prodotto unico, simbolo di gusto e artigianalità. Il nuovo spazio, elegante e curato nei minimi dettagli rafforza la presenza del brand sul territorio italiano e si rivolge a chi desidera acquistare caviale di alta gamma con la certezza di qualità, freschezza e tracciabilità per un’esperienza autentica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il caviale persiano nella Capitale

Ogni assaggio è un incontro tra cultura, territorio e sostenibilità: Caviar Milan importa in Italia esclusivamente caviale persiano proveniente da allevamenti certificati e rispettosi dell’ambiente, situati nel Mar Caspio meridionale, dove gli storioni vengono allevati nel loro habitat naturale senza uso di farmaci o sostanze artificiali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il caviale, oltre ad essere un simbolo di lusso e ricercatezza, è anche un alimento sorprendentemente nutriente: ricco di proteine nobili, acidi grassi omega‑3, vitamine A, D, E, B12 e minerali come ferro, magnesio e selenio. Ha proprietà antinfiammatorie, sostiene il sistema immunitario e contribuisce al benessere della pelle, del cuore e della mente. Nella sua versione “malossol”, con una quantità di sale inferiore al 3,5%, è perfetto anche per chi cerca equilibrio e leggerezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio