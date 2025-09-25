MENU
Roma, arriva l’autentico caviale persiano

Caviar Milan, il brand che dal 2022 importa e commercializza l’autentico caviale persiano, ora sbarca nella Capitale
Caviale persiano

Dopo il successo consolidato del flagship store milanese, il secondo negozio apre nel cuore della Capitale, in Via dei Gracchi 72, portando con sé tutto il prestigio e l’eccellenza di un prodotto unico, simbolo di gusto e artigianalità. Il nuovo spazio, elegante e curato nei minimi dettagli rafforza la presenza del brand sul territorio italiano e si rivolge a chi desidera acquistare caviale di alta gamma con la certezza di qualità, freschezza e tracciabilità per un’esperienza autentica.

Il caviale persiano nella Capitale

Ogni assaggio è un incontro tra cultura, territorio e sostenibilità: Caviar Milan importa in Italia esclusivamente caviale persiano proveniente da allevamenti certificati e rispettosi dell’ambiente, situati nel Mar Caspio meridionale, dove gli storioni vengono allevati nel loro habitat naturale senza uso di farmaci o sostanze artificiali.

Il caviale, oltre ad essere un simbolo di lusso e ricercatezza, è anche un alimento sorprendentemente nutriente: ricco di proteine nobili, acidi grassi omega‑3, vitamine A, D, E, B12 e minerali come ferro, magnesio e selenio. Ha proprietà antinfiammatorie, sostiene il sistema immunitario e contribuisce al benessere della pelle, del cuore e della mente. Nella sua versione “malossol”, con una quantità di sale inferiore al 3,5%, è perfetto anche per chi cerca equilibrio e leggerezza.

Caviar Milan seleziona le varietà più pregiate del mercato, confezionate con cura artigianale e accompagnate da cucchiaini in madreperla realizzati da artigiani iraniani, per una degustazione rispettosa della tradizione. Tra le tipologie disponibili: il Royal Baerii, con uova grigio chiaro e un gusto delicato di nocciola; il Royal Osetra, con note morbide e complesse; il Royal Beluga, famoso per i suoi granuli ampi e la cremosità avvolgente; l’Imperial Beluga, più ricco e deciso; e l’Almas Beluga, rarissimo e inconfondibile, con uova bianche e sapore sofisticato.

