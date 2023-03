Roma, arrivati 50 cassonetti “smart” in via Appia Nuova

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 marzo, sono stati posizionati 50 cassonetti “smart'”in via Appia.

Le caratteristiche

La nuova forma, definita “a campana” li rende più capienti rispetto ai cassonetti precedenti e impossibili da spostare. Sono dotati di meccanismi anti-ratto, e inoltre hanno una barra nella parte anteriore che li tiene fermi e suona in caso qualcuno ci si fermi davanti.

Si differenziano per i colori: blu per carta e cartone, giallo per plastica e metallo, marrone per gli scarti organici e grigio per i materiali non riciclabili. La novità principale, però, è la possibilità di posizionarli all’interno degli spartitraffico, consentendo una più facile raccolta dei rifiuti.

Al momento sono stati distribuiti in tutta la Capitale solo 80 nuovi cassonetti, con una capienza di 3.700 litri di volume.

Le parole dell’assessore Alfonsi

Sabrina Alfonsi, assessore all’Ambiente, già lo scorso 2 dicembre aveva annunciato: “I vecchi cassonetti in plastica da 1100 litri verranno sostituiti con questi nuovi contenitori di capacità più che raddoppiata, che possono essere posizionati indifferentemente sui due lati della strada e implementati con dispositivi aggiuntivi che possono renderli “smart” , come i sensori del livello di carico per segnalare alla centrale operativa quando è necessario svuotarli, al lettore di tessere per la tariffazione puntuale, e altro ancora. Inizia la fase di transizione che, in attesa della realizzazione dell’impiantistica programmata nel Piano Rifiuti, dovrà portare nei prossimi anni al miglioramento dell’efficienza dei servizi di pulizia e di raccolta svolti da AMA”.

Se alla fine di questa sperimentazione si vedrà un miglioramento, saranno posizionati 9.000 cassonetti nuovi.

© Riproduzione riservata