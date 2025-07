Roma. Asilo Nido abusivo scoperto a Torrevecchia, all’interno sei bambini, il più piccolo di quattro mesi

Operazione improvvisa della Polizia Locale

Nella zona di Torrevecchia, a Roma, un episodio di cronaca ha portato alla chiusura immediata di un asilo nido gestito senza le necessarie autorizzazioni. All’interno della struttura sono stati trovati sei bambini, il più piccolo di appena quattro mesi. Gli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale sono intervenuti durante un controllo di routine per amministrare una giusta applicazione delle normative vigenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ruolo dei genitori

Una volta entrati nella struttura, gli agenti hanno contattato i genitori dei piccoli per riaffidarli alle loro cure. L’operazione ha messo in luce un grave rischio cui questi bambini erano esposti quotidianamente. La titolare dell’asilo, una donna italiana di 38 anni, è stata multata per cinquemila euro e la struttura è stata subito chiusa. La Polizia ha redatto un rapporto informativo destinato alle autorità competenti per ulteriori provvedimenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Accertamenti in corso

Al momento, le indagini non si fermano qui: la Polizia Locale continua a svolgere accertamenti per chiarire ogni dettaglio relativo alla gestione del nido abusivo e valutare possibili complicità o negligenze da parte di altre persone coinvolte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Segnale importante alla comunità

L’evento ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, sottolineando l’importanza di affidare i propri figli a strutture adeguate e regolarmente autorizzate. Questa operazione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità nei servizi rivolti all’infanzia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata