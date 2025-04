Roma assediata da temporali e grandine: quando tornerà il bel tempo?

Sciami di nubi grigie si stanno radunando sopra i cieli di Roma. Dopo una giornata di gran parte trascorsa sotto il piacevole sole e il caldo, intorno alle 17.30 di martedì 29 aprile, la Città Eterna è stata invasa da una vera e propria bufera di vento. Come una tenda nera che si sfila, il cielo è cambiato radicalmente, preannunciando l’arrivo di una perturbazione intensa. Così ci riporta 3bmeteo.

Turbolenze in arrivo: quanto dureranno?

La Capitale romana si immergerà in una fase di instabilità meteorologica che dovrebbe concludersi entro la serata. Mercoledì ritornerà il cielo azzurro e vedremo una ripresa delle temperature, con massime che oscilleranno tra i 25 e i 27°C. Ma non cantiamo vittoria troppo presto, perché a partire dal 4 maggio potrebbero esserci segnali di nuovo maltempo all’orizzonte.

1° Maggio: tra sbalzi termici e aree più colpite

Secondo quanto riporta ancora una volta 3bmeteo, a Roma i cieli si presenteranno per lo più limpidi, ma con un incremento di nubi nel tardo pomeriggio che porteranno a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, scaricando piogge e rovesci temporaleschi. Saranno previsti ben 16 mm di pioggia nelle prossime ore. Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 24°C, mentre la minima non scenderà al di sotto dei 13°C. Lo zero termico si attesterà a 2793 metri.

Per quanto riguarda i venti, al mattino saranno moderati e soffieranno da Nordest, mentre al pomeriggio saranno più deboli e arriveranno da Nord. Dunque, occhio all’allerta meteo: le previsioni indicano pioggia.

Il meteo, tra scienza e mistero

Nonostante le previsioni meteo siano basate su modelli scientifici avanzati, c’è sempre un elemento di incertezza. Il cambiamento climatico e i nuovi schemi meteorologici stanno rendendo sempre più difficile fare previsioni accurate. Tuttavia, gli esperti come quelli di 3bmeteo continuano a lavorare incessantemente per fornire le previsioni più accurate e tempestive possibili.

Quindi, quando tornerà il bel tempo?

Alla luce delle previsioni attuali, sembrerebbe che il bel tempo tornerà già a partire da mercoledì, ma non bisogna abbassare la guardia. Il clima può essere imprevedibile e c’è sempre la possibilità che i piani cambino. In ogni caso, è sempre una buona idea tenere un ombrello a portata di mano durante questi periodi di instabilità meteo.

