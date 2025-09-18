Roma, ATAC intensifica i controlli serali: addio ai viaggi senza biglietto

I trasgressori dei trasporti pubblici di Roma dovranno presto abituarsi a una novità: i controllori dell’ATAC inizieranno a fare i turni anche nelle ore serali. La decisione è stata presa per ridurre il numero di passeggeri che viaggiano senza biglietto, un problema che affligge particolarmente la fascia oraria dalle 20 alle 23. Questo annuncio è stato dato ieri dai vertici dell’azienda romana dei trasporti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’iniziativa e le sue motivazioni

L’estensione dei turni di lavoro per i verificatori è un passo significativo verso una maggiore sicurezza e correttezza nel trasporto pubblico. Secondo dati recenti, infatti, l’evasione tariffaria tende ad aumentare considerevolmente dopo il tramonto, creando non solo un danno economico per l’azienda ma anche disagi per i passeggeri paganti. La presenza di controllori in questa fascia oraria servirà da deterrente efficace contro chi tenta di evitare il pagamento del biglietto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Implicazioni pratiche per i pendolari

Per chi si muove abitualmente in queste ore, la novità richiederà un po’ di adattamento. I passeggeri dovranno essere pronti a mostrare il proprio titolo di viaggio in qualsiasi momento durante la tratta. Tuttavia, coloro che rispettano le regole non avranno nulla da temere e potranno anzi godere di una maggiore tranquillità sapendo che vengono adottate misure per garantire un ambiente più sicuro sui mezzi pubblici. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Garantire il rispetto delle regole