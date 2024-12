Roma-Atalanta 0-2: De Roon-Zaniolo, Dea seconda

Artem Dovbyk in azione in Roma-Atalanta (© AS Roma Official X Page)

Roma-Atalanta, la prima uscita casalinga dal ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, segna l’ennesima sconfitta stagionale dei giallorossi al cospetto di una delle squadre più in forma del campionato. Due gol, entrambi su deviazione, proiettano le Dea al secondo posto solitario in classifica. Classifica che inizia a farsi preoccupante invece per la Roma: 15° posto in classifica, a 2 punti dal Como 18°, in coabitazione col Lecce prossimo avversario sabato prossimo per quello che, allo stato attuale, si può definirsi uno scontro salvezza.

Roma-Atalanta: la cronaca del primo tempo

In un’Olimpico tornato ad alti decibel e con l’omaggio della squadra a Edoardo Bove durante il riscaldamento, Ranieri per Roma-Atalanta schiera un 3-5-2 confermando la difesa a tre Mancini/Hummels/Ndicka, centrocampo robusto con Cristante, Paredes e Kone, Celik e Angelino sulle fasce, Dybala a supporto di Dovbyk. Gritti, che sostituisce in panchina Gasperini squalificato, propone l’attacco disarmante per tutti formato da Lookman, Retegui e De Ketelaere.

Inizio partita vibrante con due occasioni in minuto: Ruggeri di testa di testa debole, mentre dalla parte opposta Paredes ci prova dai 30 metri un destro secco. Carnesecchi deve distendersi al massimo per toglierla dalla porta. Dopo un quarto d’ora ci prova dalla stessa zolla anche Kone col pallone di pochissimo a lato, poi le uniche occasioni sono di marca atalantina, soprattutto col gioco aereo. Lookman va in gol è in netta posizione di fuorigioco con Angelino che sale in tempo. Mezz’ora cross tagliente che De Ketelaere spizza arrivando da destra anticipando Angelino: non dà forza a blocca a terra Svilar. A fine primo tempo lo 0-0 iniziale è sostanzialmente giusto.

Nella ripresa l’Atalanta rischia ma la chiude

Dopo l’intervallo la Roma ha un’occasionissima con Dovbyk. L’ucraino riceve al limite dell’area spalle alla porta, difende palla e scarica per Dybala che ripulisce il pallone e con lo scavetto lo manda in porta ma non arriva cattivo a dovere e Carnesecchi in uscita fa suo il pallone. Tutto buono per l’errore di Ruggieri, in ritardo nel fare salire la linea. Iniziano i cambi, con Gasperini che rivoluziona l’attacco in pochi minuti: fuori l’intero trio d’attacco e Ruggeri, dentro un attacco più leggero, con Samardzic e Brescianini in appoggio al fischiatissimo Zaniolo come unica punto.

I bergamaschi poco dopo passano in vantaggio: cross dalla destra, palla vagante, lotta in area, palla non allontanata a dovere, arriva De Roon che col destro dal limite tira sul palo del portiere, ma la schiena di Celik mette fuori causa Svilar, mandando il pallone dalla parte opposta, che bacia il palo interno ed entra. Atalanta in vantaggio anche con un pizzico di fortuna. Anche Ranieri decide di cambiare con Dovbyk, bocciato, che lascia spazio al rientrante Shomurodov e Saelemaekers per Celik sulla destra. Un istante dopo Hummels ha un problema fisico, entra El Shaarawy per una Roma rivisitata e più volta all’offensività.

A 20 dalla fine è proprio Saelemaekers che mette pallone in mezzo su cui si avventa Mancini, che due volte con la porta spalancata non riesce né ad agganciare né a deviare in porta il pallone. Si fa male muscolarmente anche Cristante, che esce con Dybala per Zalewski e Soulé, ma la Roma fisicamente non c’è più. A 90 secondi dal 90′ l’Atalanta la chiude: calcio d’angolo da sinistra, Zaniolo sul primo palo tra Paredes e Mancini spizza il pallone che, sfiorato dallo stesso Mancini, scivola sul palo più lontano e si insacca. Il più classico dei gol dell’ex, fischiatissimo dal pubblico dell’Olimpico, esulta sotto il settore ospiti con le mani sulle orecchie. È la parola fine sul match: Atalanta all’ottava vittoria consecutiva in Serie A, Roma sempre più in basso in classifica.

Roma-Atalanta: il tabellino della partita

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels (74’ El Shaarawy), Ndicka; Celik (72’ Saelemaekers), Kone, Paredes, Cristante (82’ Zalewski), Angelino, Dybala (82’ Soulé), Dovbyk (62’ Shomurodov). All. Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossonou (83’ Djimsiti), Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri (54’ Cuadrado); De Ketelaere (63’ Brescianini), Lookman (64’ Zaniolo); Retegui (54’ Samardzic). All. Gritti (Gasperini squalificato)

Marcatori: 69’ De Roon, 89’ Zaniolo

Ammoniti: 53’ Dybala, 78’ Hien, 88’ Kolasinac, 90’ Zaniolo, 94’ El Shaarawy

Arbitro: Guida; Assistenti: Di Iorio, Capaldo; Quarto Uomo: Marchetti; VAR: Abisso; A-VAR: Meraviglia.

Recupero: 0’ primo tempo, 4’ secondo tempo