Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic, Champions lontana

Roma-Atalanta, partita fondamentale per la rincorsa al posto Champions, finisce con un pareggio che serve a poco, se non a consolidare la sesta posizione e avvicinare la quinta del Como, ma il quarto posto della Juventus domani potrebbe allontanarsi fino a 5 punti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma-Atalanta: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per battere la sua ex squadra non regala sorprese dall’inizio: al netto degli infortunati datati, recupera Mancini che torna in difesa e El Shaarawy sostituisce Pellegrini vicino a Soulé. Per l’allievo di Gasperini, Raffaele Palladino, modulo uguale al collega, con Raspadori e De Ketelaere dietro a Krstovic (e non Scamacca). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Inizio compassato tra due squadre speculari, nel modulo iniziale come nell’approccio votato all’aggressività. Fattore che, dopo 12 minuti di nulla, premia l’Atalanta. In fase d’impostazione pallone complicato di El Shaarawy per Hermoso, perde il rimpallo con De Roon il quale verticalizza per Krstovic. Per l’attaccante montenegrino stop a prepararsi un tiro immediato col destro ad incrociare dal limite, forte e preciso su cui Svilar può solo sfiorare invano. Dea avanti.

Reagisce la Roma con Soulé. Al quarto d’ora da fuori calcia a giro, Djimsiti alza il tiro con la testa, due minuti dopo ci riprova e Carnesecchi è costretto a distendersi per deviare in angolo. Sull’immediato corner, Hermoso di testa non trova la porta. Il portiere bergamasco è decisivo al 24’: a metà campo Malen appoggia per El Shaarawy che scatta sulla sinistra, temporeggia e serve di nuovo l’olandese che ha la porta davanti e va col destro ma Carnesecchi, con un’uscita tempestiva, chiude lo specchio e salva. Ancora Malen in ripartenza punta Ederson e da posizione defilata calcia forte ma il portiere ospite chiude ben sul primo palo (32’).

Un minuto dopo in ripiegamento difensivo El Aynaoui si fa scippare un pallone banale da Ederson che entra in area e stavolta è Svilar ad uscire in maniera perfetta per coprire la porta e parare con i piedi un gol che sembrava già fatto. Sul finire di tempo la Roma cresce: al 40’ combinazione sulla destra Celik-Soulé-Celik ma il turco tira debole e centrale

Allo scoccare del 45’ la Roma trova il pari. Dopo una lunga azione manovrata durata quasi due minuti, cross dal limite di Celik, Rensch sponda di testa che trova Hermoso. Lo spagnolo con una girata stile centravanti col mancino batte a rete sotto la traversa lasciando Carnesecchi immobile. A metà partita tutto torna in equilibrio

Nella ripresa Roma più volte vicina al pareggio

Durante l’intervallo Palladino rivoluziona la sua squadra cambiando tre elementi. Kossonou per Scalvini, Zaleswki per De Ketelaere, Ahanor per Kolasinac e poco più tardi anche Bernasconi per Bellanova. Proprio l’ex giallorosso ci prova da fuori dopo un minuto e mezzo, palla a lato.

All’ora di gioco cambi anche Gasperini, più o meno forzati: Venturino per El Shaarawy, Pisilli per El Aynaoui, Ghilardi per Mancini. Malen ancora velenoso con un destro che da posizione molto angolata chiama all’intervento il portiere nerazzurro. Ci riprova anche Hermoso, di testa, ma blocca Carnesecchi (66’). Di testa ci prova anche Venturino, palla alta. Dopo Mancini, anche Soulé ha finito le proprie energie e Gasp inserisce Robinio Vaz, con Malen che si allarga. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Hermoso nuovamente sfiora la doppietta di testa, colpendo la traversa a un quarto d’ora dalla fine. Problema fisico per Rensch, al suo posto Tsimikas, ma la gara scende di tono nonostante i cambi e sul finale non arrivano grandi emozioni. È un pareggio con non serve a poco da un lato e dall’altro: la Roma tiene l’Atalanta a 4 punti, raggiunge il Como a quota 58 e si porta a 2 lunghezze dalla Juventus che battendo il Bologna andrebbe a +5.

Roma-Atalanta: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini (60’ Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui (60’ Pisilli), Rensch (75’ Tsimikas); Soulé (72’ Vaz), El Shaarawy (60’ Venturino); Malen. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46’ Kossonou), Djimsiti, Kolasinac (46’ Ahanor); Bellanova (54’ Bernasconi), De Roon, Ederson (79’ Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (46’ Zaleswki), Raspadori; Krstovic. All. Palladino

Marcatori: 12’ Krstovic, 45’ Hermoso

Ammoniti: 65’ Ederson, 75’ Pisilli, 91’ Djimsiti

Arbitro: Marcenaro; Assistenti: Baccini, Rossi; Quarto Uomo: Sacchi; VAR: Guida; A-VAR: Sozza.

Recupero: 1’ primo tempo, 4’ secondo tempo