Roma-Athletic Bilbao 2-1: Shomurodov allo scadere, primo round ai giallorossi

Roma-Athletic Bilbao consente alla squadra di Ranieri di guardare alla sfida di ritorno con un piccolo, preziosissimo vantaggio, arrivato negli ultimi secondi di partita. Così come col Como domenica scorsa, va sotto e rimonta anche grazie ai subentrati.

Roma-Athletic Bilbao: la cronaca del primo tempo

Ranieri anche in Roma-Athletic Bilbao sorprende nelle scelte iniziali: la principale è la titolarità di Baldanzi che affianca Dybala dietro Dovbyk. Panchina così per Pellegrini, ma anche per Saelemaekers (a destra c’è Rensch), Soulé e Kone (in mediana c’è Pisilli con Cristante, Paredes è squalificato). Difesa a tre confermata con Celik, Mancini e Ndicka. Ernesto Valverde schiera l’Athletic, quarto nella Liga, con il 4-2-3-1: i fratelli Williams sugli esterni della batteria di trequartisti, con Unai Gomez a sostegno di Sannadi. Soncet è recuperato in extremis ma parte dalla panchina.

Inizio abbottonato in un Olimpico da brividi, pieno di bandiere sventolanti. Al 20’ Dovbyk in area si libera bene per il destro ma prima di calciare scivola col piede d’appoggio e l’occasione sfuma. Al 40’ occasionissima Roma: su una palla vagante Baldanzi lotta e riesce ad appoggiarla per l’accorrente Dybala, piatto forte che prende la parte bassa della traversa. Poco prima dell’intervallo anche i baschi hanno la possibilità di passare con Sannadi, che non riesce a girare in porta un ottimo assist di Inaki Williams. Dopo 45’ è 0-0.

Nella ripresa prima sotto e poi la rimonta in extremis

Il secondo tempo è di marca spagnola, che dopo 5 minuti passa in vantaggio da calcio piazzato. Corner dalla destra, a centro area Paredes spizza il pallone sul secondo palo dove arriva Inaki William che di testa deposita in rete da due passi. La reazione della Roma è immediata: Dybala insiste e viene premiato, appoggia in area per Baldanzi che col mancino controlla e calcia da posizione favorevole, ma il tiro e troppo forte e il pallone vola alto. Poco dopo Dovbyk controlla bene spalle alla porta e fa la sponda per Pisilli che dal limite calcia alto anche lui.

Il terzo tentativo in 4 minuti è quello buono. Rensch con la percussione sulla destra va sul fondo, cross basso leggermente arretrato dove arriva da sinistra Angeliño che impatta col destro, la palla si appoggia sul palo ed entra. Ranieri trovato il pareggio cambia sulle linee esterne. Dentro l’autore dell’assist, Rensch, per Saelemaekers, ed El Shaarawy per Baldanzi. Valverde cambia il centravanti e al 70′ Ranieri cambia la coppia d’attacco: Shomurodov-Soulé per Dovbyk-Dybala.

L’ultima parte di partita vive di equilibrio con la Roma non troppo sbilanciata e il Bilbao insidioso soprattutto con cross dalla sinistra, ma all’85’ la partita cambia volto. Su un pallone sparato via dalla retroguardia giallorossa, Shomurodov si batte come può tra i difensori baschi, viene braccato da Yeray Alvarez che già ammonito prende il secondo giallo dall’arbitro Scharer e viene espulso. L’uomo in più ridà linfa alla squadra di casa che si riversa in avanti più convintamente. Saelemaekers dagli sviluppi da palla inattiva prova il rasoterra, blocca a terra Agirrezabala. All’88’ combinazione di prima nello stretto Soulé-Saelemaekers-Soulé, salva in scivolata Berchiche. Al 92’ Soulé dal limite e poi al volo non trova il gol, ma all’ultimo secondo di partita, quando sembrava materializzarsi il pareggio, arriva il gol vittoria. Soulé dal limite appoggia per Saelemaekers, il belga di prima pesca in verticale Shomurodov, l’uzbeko spalle alla porta di sinistro stoppa, si gira col destro e poi col mancino calcia il pallone all’angolino dove Agirrezabala non può arrivare. Esplodono i 62.540 dell’Olimpico per il vantaggio della Roma nell’ultima azione di partita, dopo un controllo al Var che non riscontra irregolarità. Ranieri andrà in Spagna tra una settimana con un tesoretto piccolo ma preziosissimo anche perché conquistato all’ultimo secondo con una vittoria meritata.

Roma-Athletic Bilbao: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch (60′ Saelemaekers), Pisilli (78′ Koné), Cristante, Angeliño; Dybala (71′ Soulé), Baldanzi (60′ El Shaarawy); Dovbyk (71′ Shomurodov). All. Ranieri

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian (23′ Aitor Paredes), Yeray Alvarez, Berchice; Ruiz de Galarreta, Jauregizar (63′ Prados); I. Williams, Gomez (77′ Vesga), N. Williams (77′ Berenguer); Sannadi (63′ Guruzeta). All. Valverde

Marcatori: 50′ Inaki Williams, 56′ Angeliño, 90’+4 Shomurodov

Ammoniti: 34′ Jauregizar, 39′ Sannadi, 72′ Shomurodov

Espulsi: 85′ Yeray Alvarez

Arbitro: Schärer (Svi); Assistenti: De Almeida (Svi), Erni (Svi); Quarto Uomo: Tschudi (Svi); VAR: San (Svi); A-VAR: Dankert (Ger).

Recupero: 2’ primo tempo, 3’ secondo tempo

