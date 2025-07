Roma aumenta i buoni libro per il 2025-2026: contributi più alti e richiesta semplificata per le famiglie

Per l’anno scolastico 2025-2026 Roma Capitale ha deciso di incrementare in maniera significativa i fondi destinati alla fornitura gratuita o parziale dei libri di testo per studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La misura, rivolta anche agli iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), si conferma uno strumento centrale per sostenere le famiglie con un indicatore ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

L’aumento delle somme stanziate rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione per contrastare le difficoltà economiche e garantire pari opportunità nell’accesso all’istruzione.

Contributi aumentati fino a 200 euro per famiglie

I nuovi importi dei buoni libro segnano un passo avanti rispetto allo scorso anno scolastico. Per la fascia 1 – che include le classi prime delle scuole secondarie di primo grado, le classi prime e terze delle secondarie di secondo grado e le classi prime e terze dei percorsi IeFP – il contributo passa da 173 euro a 200 euro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per la fascia 2 – che comprende le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, le classi seconde, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado e le classi seconde e quarte dei percorsi IeFP – l’importo sale da 150 euro a 170 euro.

I buoni consentono di acquistare non solo libri di testo cartacei e digitali, ma anche dizionari, libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole, software a uso scolastico, dispositivi USB, stampanti, notebook e tablet.

Richiesta dei buoni semplificata

Tra le novità del prossimo anno scolastico, Roma Capitale ha introdotto nuove modalità per agevolare le famiglie nella presentazione delle domande. Sarà possibile rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dei municipi, ai Centri di Facilitazione Digitale e alla Rete Scuole Migranti, impegnata nell’integrazione linguistica e sociale.

L’obiettivo è ridurre le barriere burocratiche e facilitare l’accesso al contributo anche a chi non ha familiarità con le procedure online.

Buoni erogati in formato digitale

Come già avvenuto negli anni scorsi, i buoni libro saranno distribuiti all’inizio dell’anno scolastico in formato digitale PDF. Le famiglie potranno utilizzarli direttamente presso una delle librerie convenzionate, evitando così di anticipare le spese per i materiali scolastici e attendere successivi rimborsi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Inoltre, Roma Capitale ha confermato l’estensione della misura anche agli studenti e alle studentesse in condizione di fragilità o disagio abitativo, inclusi coloro privi di residenza anagrafica e/o di attestazione ISEE. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Sostegno concreto per oltre 46mila studenti”

“Ogni bambina e bambino ha diritto di partire con le stesse opportunità ed è nostro compito rimuovere ogni barriera, anche economica, che ostacola l’esercizio di un diritto fondamentale come quello allo studio”, ha dichiarato Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

Pratelli ha sottolineato come la misura rappresenti “un tassello importante delle politiche di inclusione” e un intervento che in questi anni è stato costantemente potenziato per renderlo più efficace e accessibile. Oggi il sostegno raggiunge oltre 46mila studenti e studentesse, un dato che spinge l’amministrazione a investire ulteriormente sia nell’ammontare del contributo sia in una comunicazione più capillare per informare tutte le famiglie interessate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Avviso richiesta buoni già online

Le famiglie che rientrano nei requisiti possono già consultare l’avviso pubblico e presentare domanda per ricevere i buoni libro. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito istituzionale di Roma Capitale, che ha anche aggiornato l’elenco delle librerie convenzionate dove sarà possibile utilizzare i contributi.

© Riproduzione riservata